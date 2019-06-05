«Нафтогаз» ответил Медведеву по вопросу транзита газа

Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев ответил премьер-министру России Дмитрию Медведеву, который ранее назвал условия сохранения транзита газа через территорию Украины после 2019 года. Свое заявление он опубликовал на странице в Facebook.

«Считаю целесообразным напомнить господину Медведеву три вещи», — написал Коболев. По его словам, все судебные споры, находящиеся на рассмотрении, были инициированы Москвой. Он также отметил, что «действующие судебные решения надо выполнять». Также Коболев заявил о готовности «Нафтогаза» к конструктивному диалогу с Россией по контракту на транзит газа с 2020 года. Кроме того, по его словам, на Украине «готовы (и всегда были) включить в периметр переговоров новые судебные споры».

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Ранее 5 июня Медведев заявил, что транзит российского газа через Украину сохранится в том случае, если новые власти Украины перестанут заниматься политическими спекуляциями. Российский премьер добавил, что продление договоренностей о транзите должно основываться на прагматизме и отказе от бессмысленных судебных споров.

Действующий транзитный газовый контракт России и Украины истекает в конце 2019 года. В Киеве опасаются, что если соглашение не будет продлено, газотранспортная система (ГТС) страны может оказаться невостребованной. В частности, опасения вызывают будущие запуски газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в обход украинской территории, которые планируется ввести в эксплуатацию в конце текущего года.

В Стокгольмском арбитраже с 2014 года рассматривался спор «Газпрома» и «Нафтогаза» о контрактах на транзит топлива через украинскую территорию. В феврале 2018 года суд принял решение в пользу Украины, обязав российскую сторону выплатить Киеву 4,63 миллиарда долларов за недопоставку газа. Однако с учетом украинского долга в 2,1 миллиарда, российская сторона оказалась должна украинкой 2,56 миллиарда долларов. В конце февраля 2019 года украинская сторона начала процесс взыскания долга с «Газпрома» в Люксембурге.

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