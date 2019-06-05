Медведев назвал условия сохранения поставок газа через Украину

Соглашение о продлении транзита российского газа через Украину может быть достигнуто, однако это должно быть выгодным как Киеву, так и Москве. Такое заявление сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев, пишет «Интерфакс».

По словам главы российского правительства, продление транзита возможно, если у новых властей Украины прагматичные соображения победят политические спекуляции. Медведев подчеркнул, что Москва не отказывается от пролонгации договора.

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Ранее Медведев уже заявлял, что Россия готова сохранить транзит топлива через Украину, однако для это необходимо урегулирование отношений между компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка.

Действующий десятилетний контракт на транзит российского газа через украинскую территорию истекает в конце 2019 года. В это же время Москва планирует запустить газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в обход украинской территории. В Киеве опасаются, что на фоне этого газотранспортная система (ГТС) страны может оказаться невостребованной.

Помимо этого украинская ГТС может столкнуться и с техническими проблемами в случае остановки транзита. Дело в том, что в подземных хранилищах газа помимо топлива, которое отбирается при эксплуатации в период потребления, хранится и так называемый буферный объем газа. Это минимальный необходимый технологический объем, который не подлежит отбору, а находится в хранилище для поддержания его бесперебойной работы.

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