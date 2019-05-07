В ЕС отреагировали на новый спор «Нафтогаза» с «Газпромом»

Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу «Нафтогаза Украины» в отношении «Газпрома» и пообещала направить ответ после тщательного изучения документа, передает ТАСС.

Там также отметили, что тема транзита газа должна стать основной на следующей трехсторонней министерской встрече по газу. Встреча России, ЕС и Украины должна состояться до середины июля.

Ранее «Нафтогаз» подал жалобу в ЕК на антиконкурентные действия российского «Газпрома». Под такими действиями украинская сторона понимает строительство газопровода «Северный поток-2», блокировку виртуального реверса и контроль над компаниями на европейском рынке газа.

Десятилетний контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» о транзите газа истекает в конце 2019 года. В марте премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова сохранить транзит газа в случае урегулирования отношений между компаниями, выгодных экономических и коммерческих параметров сделки, а также стабильной политической обстановки.

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