Россия оспорила решение британского суда по долгу Украины

Россия обжаловала в Верховном суде Великобритании решение о долговом споре с Украиной на 3 миллиарда долларов. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов, передает в среду, 14 ноября, РИА Новости.

Речь идет о планах организовать отдельный судебный процесс для разбора одного из четырех доводов Украины по спору.

По мнению российского ведомства, четвертый аргумент, как и остальные три, должен быть отклонен без суда.

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Апелляцию подала компания The Law Debenture Trust Corporation plc, представляющая интересы Москвы. Ожидается, что жалобу рассмотрят не раньше июня 2019-го.

В сентябре 2018-го Апелляционный суд Англии удовлетворил жалобу Киева на решение вышестоящего суда, который обязал Украину выплатить долг. Российский министр финансов и вице-премьер Антон Силуанов пообещал обратиться в Верховный суд Великобритании.

Украина имеет просроченное суверенное долговое обязательство перед Россией, которое Международный валютный фонд признает государственным. Москва предоставила Киеву кредит на три миллиарда долларов в декабре 2013 года, когда президентом страны был Виктор Янукович. Деньги выделялись через выкуп еврооблигаций.

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