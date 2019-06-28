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Прекращение транзита через Украину развеселило главу «Газпрома»

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Алексей Миллер

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что России пока не поступили официальные предложения от Украины о замене транзита газа на своповые поставки, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Пока, как он уточнил, речь идет только об отдельных заявлениях управленцев «Нафтогаза» по этому вопросу, к которым в «Газпроме» относятся «несерьезно».

На вопрос, что произойдет если не удастся найти решения по транзиту газа в Европу до 31 декабря 2020 года, Миллер ответил шуткой. «1 января — новогодний праздник. Ну а если в Новый год, значит, будет весело», — заметил он.

Ранее первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, если судебные споры между «Газпромом» и «Нафтогазом» будут решены.

Он заметил, что Кремль продолжит поставки газа через Украину на «экономически рентабельных условиях». По окончании строительства «Северного потока-2» маршруты транзита газа не будут изменены.

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