Украина отказалась мириться с Россией

Директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал абсурдным предложение главы российского Минэнерго Александра Новака заключить мировое соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом», сообщает «Коммерсантъ».

По словам Витренко, соглашение предполагает, что «Нафтогаз» как минимум откажется от 2,8 миллиарда долларов, которые ему по решению суда должна выплатить российская сторона.

Как максимум, по его словам, украинская компания «еще и вернется в статус должника по положению контракта "бери или плати" (более 80 миллиардов до конца 2019 года) за газ, отобранный в 2014-2015 годах (около 4 миллиардов долларов)».

Витренко добавил, что на эти жертвы придется пойти ради продолжения текущего контракта на транзит. «Как только "Газпром" достроит "Северный поток-2" и "Турецкий поток", он прекратит транзит через Украину, и мы по этому контракту не станем получать деньги. Абсурдное для нас "мировое соглашение", не так ли?» — заявил он.

13 июня Новак заявил, что Россия предложила Украине мировое соглашение по разбирательству «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже. Министр отметил, что Киев пока не готов заключать новый контракт на транзит газа на условиях, аналогичных тем, что действуют для европейских покупателей. «Проще продлить действующий», — сказал он.

Ранее в июне глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что готов обсуждать с «Газпромом» любые новые контракты на поставку или транзит газа только в трехстороннем формате. Он уточнил, что Украине выгоднее покупать газ в Европе, а не в России.

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