Украина собралась заменить российский газ американским

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром энергетики США Ричардом Перри возможность поставок на Украину сжиженного природного газа (СПГ), говорится в сообщении «Нафтогаза».

СПГ планируется завозить в страну через регазификационный терминал в Польше. Во время встречи, в которой принял участие глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, стороны также обсудили подготовку Украины к очередному осенне-зимнему отопительному сезону, финансовые и технические вопросы увеличения запасов газа в подземных хранилищах.

Украинская сторона неоднократно высказывала опасения из-за возможности отказа от транзита газа по своей территории. В частности, Коболев заявлял, что это может произойти, даже если не будет закончено строительство газопровода «Северный поток-2».

В апреле Украина начала закачивать газ в свои подземные хранилища в рамках подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов. Сообщалось, что стране следует накопить больше запасов в связи с окончанием контракта с «Газпромом» и остановкой транзита газа.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!