Экономика
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Американские эсминцы вошли в Персидский залив
В Азии впервые легализовали однополые браки
У российских покупателей автозапчастей похитили полмиллиарда рублей
Названа причина крушения американского истребителя
Роберто Карлос поможет «Анжи»
Умер создатель стеклянной пирамиды Лувра
Врачи вытащили из носа мужчины двух пиявок
Российские депутаты отчитались о доходе ниже прожиточного минимума
Кассир недовложила в банкомат 28 миллионов рублей
Новости партнеров

«Нафтогаз» допустил возможность отмены транзита газа через Украину

Перейти в «Мою Ленту»

«Газпром» может прекратить использовать украинский транзит, даже если строительства газопровода «Северный поток-2» не будет завершено, заявил глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, передает «Интерфакс».

«По нашим подсчетам, российская сторона имеет техническую возможность в следующем году не использовать украинский транзит, даже если не будет построен "Северный поток-2», — заявил он. При этом, по словам Коболева, «Газпром» сможет выполнять минимальные объемы поставок газа своим европейским потребителям в рамках существующих контрактов.

По расчетам украинской стороны, дефицит поставки газа в такой ситуации составляет приблизительно пять миллиардов кубометров. Глава «Нафтогаза» сообщил, что сейчас «Газпром» поставляет газ в Европу в ускоренном темпе, таким образом делая дополнительные запасы, которые достигли рекордного уровня.

По его расчетам, это делается как раз для покрытия дефицита в случае прекращения транзита через Украину. «По моей оценке, которую также разделяют и наши европейские партнеры, вероятность того, что 1 января 2020 года мы получим полное прекращение транзита, как это было в январе 2009 года, достаточно высокая», — сказал Коболев.

Ранее глава «Нафтогаза» допустил возможность продления сотрудничества с российским «Газпромом» после 2019 года, когда истечет действующий контракт. По его словам, российская сторона готова к переговорам только после того как новый президент Украины вступит в должность.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия резко нарастила транзит газа через Украину
Порошенко в Германии объявил войну газопроводу в Германию
Украина раскрыла план на случай потери транзита российского газа
Другие материалы рубрики
Экономика00:0315 мая

Вопрос на миллион

Простые факты об экономике, которые стыдно не знать: тест
17:1816 мая

Владимир Стогниенко стал шеф-редактором Okko Спорт

18:4712 мая

Названы средние зарплаты немецких рабочих

08:55Сегодня

Представители российского бизнеса рассказали о последствиях блокировок счетов

Экономика18:1216 мая

Поколение хороших привычек

Можно ли воспитать в современном человеке ответственного потребителя?
19:1016 мая

Иранская нефть дошла до Китая вопреки санкциям США

19:0610 мая

В порту Усть-Луга возобновили поставки качественной нефти

08:39Сегодня

В правительстве России выступили против повышения налога на интернет-покупки

Экономика00:0224 апреля

Пошли на поправку

Россия долго сидела на нефтяной игле. Но есть шанс это исправить
15:2716 мая

Страховка по банковским вкладам вырастет почти в 10 раз

15:59 4 мая

Поддержавший запрет на хамон глава «Мираторга» отказался говорить о бойкоте

18:4016 мая

«Газпром» решил засудить свою «дочку» в Молдавии

Россия
«Зашли в дом и выпустили в нее две обоймы»
Чеченские мужчины — о правах женщин, порядках и «убийствах чести»
Правительственная кухня
Что вице-премьеры делали в этом году
«Не хватает смелости признать, что болезнь непобедима»
Лечить рак становится все дороже. Кто решает, когда нужно остановиться и выбрать смерть?
Российские депутаты отчитались о доходе ниже прожиточного минимума
Кассир недовложила в банкомат 28 миллионов рублей
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Россия пригрозила ответными мерами на новые санкции США
Все материалы
Мир
Майк Помпео и Владимир ПутинДружба по расчету
США захотели наладить отношения с Россией. Чем обернется неожиданное потепление?
Американские эсминцы вошли в Персидский залив
Названа причина крушения американского истребителя
Истребитель F-16 врезался в склад в США
Сирийские боевики приготовились обвинить Россию в химатаках в Идлибе
«Здесь лучше, чем на воле»
 
Дым с Востока
Азия готова отказаться от казни за марихуану. Легализация принесет странам миллионы
Все материалы
Бывший СССР
Открытие штаба интернациональной дивизии «Север» в латвийском АдажиНАТО много не бывает
Иностранных войск в Прибалтике становится все больше. Они уже у границ России
На два фронта
В Киргизии может появиться еще одна российская база. Зачем это нужно Москве и Бишкеку?
Зеленского и Порошенко вызывают в суды и на допросы
Борьба за власть на Украине развернулась с новой силой
Зеленский отреагировал на решение Рады о дате инаугурации
В команде Зеленского предрекли роспуск Рады
Лидер «Океана Эльзы» захотел «уничтожить старую политику» на Украине
Порошенко довел Юнкера до слез
Все материалы
Экономика
Вопрос на миллион
Простые факты об экономике, которые стыдно не знать: тест
Поколение хороших привычек
Можно ли воспитать в современном человеке ответственного потребителя?
Китай обвалил американские биржи
Пекин нанес ответный удар в торговой войне с США. Теперь страдает весь мир
Владимир Стогниенко стал шеф-редактором Okko Спорт
Представители российского бизнеса рассказали о последствиях блокировок счетов
Иранская нефть дошла до Китая вопреки санкциям США
В правительстве России выступили против повышения налога на интернет-покупки
Все материалы
Силовые структуры
«Господи, прими блуд как фитнес!»
Священник превратил храм в дом свиданий и совратил дочь любовницы. За это он сел на 12 лет
«Мы бы перерезали друг друга»
Прокурор попал за решетку и выжил на зоне вопреки бандитским понятиям
Раскрыты ошибки спасателей при тушении SSJ-100
Новые подробности авиакатастрофы, в которой погиб 41 человек
Россиянин убил надоевшего разговорами о блатной жизни приятеля
Мошенники похитили квартиру в Москве через интернет
Задержание спонсора террористов бойцами ФСБ попало на видео
Угнавшего самолет россиянина отправили в психбольницу
Все материалы
Наука и техника
С миру по нитке
Почему самый засекреченный российский спецназ воюет в американском снаряжении
Грязный прием
Отрубленные головы, выпущенные кишки и литры крови: Mortal Kombat 11
«Плана Б нет»
Куда самый богатый человек планеты задумал выселить землян
Подтверждено наличие недостатков у новейших российских подлодок
На Земле зафиксирована мощнейшая магнитная буря
Что о ней известно и опасна ли она для людей
Российским системам ПВО устроят «звездный налет»
Подсчитаны траты бойцов самого засекреченного российского спецназа
Все материалы
Спорт
Ник Кирьос«Хочу посмотреть ему в глаза, а потом врезать»
Австралийский теннисист превращает матчи в шоу. Он бесит игроков и фанатов
Глава российского бокса назвал правым делом борьбу за храм в Екатеринбурге
Хоккеист сборной России назвал ужасом формат чемпионата мира
Австралийский теннисист устроил истерику и швырнул стул на корт
Легионер «Зенита» рассказал о праздновании чемпионства в русском стиле
Зидан пойдет наперекор руководству «Реала» ради сына
Английский футбольный клуб обвинили в связях с семьей бен Ладена
Все материалы
Культура
Высокие отношения
Руины, бесплодие и бесы блокады: «Дылда» Кантемира Балагова в Каннах
А мы — ангелы
Австралиец всю жизнь снимал голых женщин и познал истинную красоту
Ностальгия по 90-м и хрупкие девушки
Новая музыка, которую нельзя пропустить
Умер создатель стеклянной пирамиды Лувра
Лазарев рассказал о проблемах со здоровьем из-за кондиционеров на «Евровидении»
Российского учителя уволили после чтения «Зова Ктулху» вслух на уроке
Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения-2019»
Все материалы
Интернет и СМИ
Тень позора
 
Миллиард согласных
 
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Накрутки в пользу дочери Алсу подтвердились
Криминалист заявил о возможности установить заказчика накруток в «Голосе»
Накричавший на супругу из-за похорон муж обрел поддержку в сети
Максим Фадеев признал невозможность поправить репутацию детского «Голоса»
Российская журналистка полдня проходила с трусами на голове и прослыла «великой»
Все материалы
Ценности
С душою страстной
Самые привлекательные, властные и сексуальные женщины Испании
Закон военного времени
Какие часы помогали воевать летчикам, спецназу и артиллеристам
«Им хочется казаться хрупкими куколками»
В этой стране процветают секс за деньги и школы морали для дрессировки покорных жен
Мужчины с нестандартными телами снялись в белье во имя мужской красоты
Платье невесты сравнили с «лохмотьями Золушки»
Женщины столкнулись с проблемами на работе из-за внешности
Мужчины устроят забег на каблуках в защиту женщин от насилия
Все материалы
Путешествия
«Меня предупреждали, что по ночам здесь опасно»
Нищета, романтика и местные красавицы: как российские путешественники добрались до Гвинеи
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
По ту сторону стены
Когда-то Шотландию населяли самые кровожадные варвары. Что там делать туристу?
Пьяный турист ослушался капитана, свалился в океан и пропал
Мать попыталась задержать самолет ради застрявшей в магазинах дочери
Норвегия открестилась от статуса самой негостеприимной к россиянам страны
Предсказан рост цен на российские гостиницы
Все материалы
Из жизни
Томми ТомпсонПроклятое золото
Инженер нашел на дне океана легендарное сокровище. Оно сломало ему жизнь
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
«Русские ассоциируются с олигархами, водкой и морозами»
История россиянки о жизни в Чехии
Старушка утонула в бассейне на глазах у безразличного спасателя
Женщина побыла полчаса на солнце и получила ожоги третьей степени
Мужчина сделал предложение возлюбленной и подарил ей почку
Полуторагодовалый ребенок четыре дня выживал в лесу без еды и воды
Все материалы
Конец галантной эпохи
История Mitsubishi Concept-ZT, который мог вернуть нам Galant
Франкенштейны на колёсах
Как автоконцерны тестируют секретные новинки, совмещая старый кузов с новой начинкой
Koleosница-2
Длительный тест Renault Koleos
Самые популярные автомобили России
Рейтинг самых продаваемых машин на российском рынке в апреле 2019 года
Переднеприводную BMW 1 серии показали почти без камуфляжа
Ford Focus ST нового поколения стал универсалом
В линейке Kia появятся полноприводный хэтчбек и электрический седан
Все материалы
Дом
Вышли из народа
В каких домах выросли самые богатые люди России
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
«Вали со своим пузом куда хочешь»
Как хорошие отношения с родителями мужа стоили россиянке квартиры
В США выставили на продажу дом Синди Кроуфорд
В России подорожала аренда жилья
Россияне потеснили иностранцев на московском рынке дорогого жилья
Большинство элитного жилья в Москве оказалось не жильем
Все материалы