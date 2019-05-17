«Нафтогаз» допустил возможность отмены транзита газа через Украину

«Газпром» может прекратить использовать украинский транзит, даже если строительства газопровода «Северный поток-2» не будет завершено, заявил глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, передает «Интерфакс».

«По нашим подсчетам, российская сторона имеет техническую возможность в следующем году не использовать украинский транзит, даже если не будет построен "Северный поток-2», — заявил он. При этом, по словам Коболева, «Газпром» сможет выполнять минимальные объемы поставок газа своим европейским потребителям в рамках существующих контрактов.

По расчетам украинской стороны, дефицит поставки газа в такой ситуации составляет приблизительно пять миллиардов кубометров. Глава «Нафтогаза» сообщил, что сейчас «Газпром» поставляет газ в Европу в ускоренном темпе, таким образом делая дополнительные запасы, которые достигли рекордного уровня.

По его расчетам, это делается как раз для покрытия дефицита в случае прекращения транзита через Украину. «По моей оценке, которую также разделяют и наши европейские партнеры, вероятность того, что 1 января 2020 года мы получим полное прекращение транзита, как это было в январе 2009 года, достаточно высокая», — сказал Коболев.

Ранее глава «Нафтогаза» допустил возможность продления сотрудничества с российским «Газпромом» после 2019 года, когда истечет действующий контракт. По его словам, российская сторона готова к переговорам только после того как новый президент Украины вступит в должность.

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