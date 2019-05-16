«Нафтогаз Украины» решил мириться с Россией

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев допустил возможность продления сотрудничества с российским «Газпромом» после 2019 года, когда истечет действующий контракт на транзит топлива через территорию Украины, передает «Интерфакс».

«[Российская] сторона официально сообщила, что будет говорить только после того, как новый президент вступит в должность и состоится разговор между господином Зеленским и господином Путиным. Мы ожидаем этого события. Думаю, возможно, эти переговоры возобновятся в июне», — отметил Коболев.

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По его словам, существуют несколько факторов, которые могут повлиять на ход переговоров. Среди них позиция Германии, поддерживающей запуск газопровода из России в Европу «Северный поток-2» (он станет альтернативой транзита через Украину), санкции США в отношении Москвы и способность «Нафтогаза» взыскать 12 миллиардов долларов — иск на такую сумму компания подала в начале года в Стокгольмский арбитраж. Его обосновали потерями для украинской газотранспортной системы в случае запуска «Северного потока-2».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сомневается в возможности Еврокомиссии заблокировать строительство «Северного потока-2». По ее словам, помешать реализации проекта не сможет даже недавно принятая Евросоюзом директива. Берлин же нуждается в российском газе на фоне отказа от использования угля.

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