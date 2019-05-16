Германия усомнилась в возможностях Еврокомиссии помешать «Северному потоку-2»

Европейская комиссия не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2», уверена канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Handelsblat.

По ее словам, хотя новая газовая директива дает больше возможностей Европейской комиссии, чтобы обжаловать проект, это не помешает строительству.

Меркель признала, что основной причиной проблем строящегося газопровода является ситуация, сложившаяся вокруг Украины. По ее словам, она должна остаться транзитной страной, несмотря на «Северный поток-2». Канцлер Германии сообщила, что уже заявила об этом президенту России Владимиру Путину и намерена обсуждать это с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.

Меркель подчеркнула, что это не чисто немецкий проект, поскольку в нем участвуют также французские, австрийские и голландские компании. По ее словам, на фоне отказа от использования угольного топлива в электроэнергетике и сокращения поставок газа из Нидерландов и Норвегии Германия нуждается как минимум во временной замене.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова идти до конца в реализации проекта «Северный поток-2». Он отметил, что строительство газопровода ведется в интересах всей Европы, хотя в работе и возникли сложности.

Газопровод «Северный поток-2» прокладывается по дну Балтийского моря, чтобы соединить Россию и Германию. Его планируют запустить в конце 2019 года, однако российская сторона допустила перенос срока из-за позиции Дании, ставшей последней страной, которая пока не выдала разрешение на строительство газопровода.

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