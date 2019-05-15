Путин заявил о готовности России идти до конца в вопросе «Северного потока-2»

Россия готова идти до конца в реализации проекта «Северный поток-2». Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости. По его словам, строительство газопровода отвечает интересам всей Европы, однако в работе по этому направлению есть сложности.

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Так, глава государства отметил, что с Турцией работать проще, чем с ЕС. Причиной этого президент назвал количество сторон, с которыми нужно достичь договоренности: в случае с Турцией — только одна, в случае с Евросоюзом — 27. «Здесь нужно 27 стран, чтобы договориться, годами мы жуем жвачку, и ничего не происходит, это печально», — сказал Путин.

Президент также прокомментировал попытки США помешать проекту. По его словам, действия Вашингтона — это проявление недобросовестной конкуренции. «Ничего больше за этим не стоит», — сказал он.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря. Его запуск запланирован на конец 2019 года, однако российская сторона допустила перенос срока из-за позиции Дании. Королевство остается последней страной, которая пока не выдала разрешение на строительство газопровода. В Копенгагене считают, что газопровод, с одной стороны, угрожает государственности королевства, а с другой — увеличивает зависимость Европы от российского газа.

Москва и Анкара параллельно реализовывают проект «Турецкий поток». Трубопровод проходит по дну Черного моря до побережья Турции. Первая нитка предназначена для поставок российского газа на внутренний рынок Турции, вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Проект также собираются запустить до конца 2019 года.

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