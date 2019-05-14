В Европе дали ответ «Северному потоку-2»

В Еврокомиссии (ЕК) выразили готовность встретиться с представителями проекта «Северный поток-2» после того, как его оператор — компания Nord Stream 2 — направила запрос об изъятиях из Газовой директивы ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

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Nord Stream 2 12 апреля направила письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру. В послании оператор запросил официальное подтверждение тому, что обновленная Газовая директива гарантирует «Северному потоку-2» условия не хуже, чем другим подобным проектам, в которые инвестиции были сделаны давно. В письме отмечалась несправедливость того, что поправки существенно повлияют только на «Северный поток-2», и при этом не затрагивают другие морские газопроводы, по которым в ЕС поставляется газ. Как сообщили в ЕК, комиссия уже уведомила о своем ответе Совет ЕС и Европарламент, как того требует положение о финансовой ответственности.

Согласно обновленной Газовой директиве ЕС, регулирующие европейский газовый рынок правила будут применять к газопроводам, идущим из третьих стран. В частности, одна компания не сможет заниматься одновременно добычей и транспортировкой газа. Доступ к «Северному потоку-2» должны будут получить и другие компании.

В то же время директива предусматривает процедуру, согласно которой морские газопроводы, завершенные до вступления в силу директивы, могут избежать применения основных положений документа, в частности, пунктов о разделении деятельности и доступе третьих сторон к трубопроводу.

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