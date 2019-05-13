Оператор «Северного потока-2» ответил на угрозу санкций США

Проект газопровода «Северный поток-2» полностью соответствует закону и не нуждается в плане Б на случай введения санкций США. Об этом пишет агентство Anadolu со ссылкой на представителя оператора проекта Nord Stream 2 Йенса Мюллера.

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«Мы абсолютно спокойны», — сказал он. Мюллер отметил, что финансирование проекта полностью гарантировано со стороны инвесторов и акционеров, а укладка труб продолжается, согласно плану. «Поэтому сейчас мы не видим никакой необходимости в плане B (на случай введения санкций со стороны США — прим. "Ленты.ру")», — сказал он.

Мюллер также напомнил, что активная позиция Америки против строительства «Северного потока-2» связана с желанием Вашингтона нарастить поставки собственного сжиженного природного газа в Европу. При этом в США обвиняют Россию в намерении использовать газ как рычаг давления на Европу.

В начале мая США в очередной раз пригрозили санкциями немецким компаниям за участие в проекте «Северный поток-2», напомнив, что газопровод увеличит зависимость политики Евросоюза от России.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию, который прокладывают по дну Балтийского моря. Запуск проекта запланирован на конец 2019 года, однако в «Газпроме» допустили его перенос из-за позиции Дании. В Копенгагене считают, что газопровод угрожает государственности королевства и увеличивает зависимость Европы от России. Таким образом Дания остается последней страной, которая пока не выдала разрешение на строительство газопровода.

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