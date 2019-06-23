На Украине заявили о критическом дефиците газа

Компания «Укртрансгаз» заявила о критическом дефиците топлива. Об этом сообщается на сайте компании.

Сейчас в подземных хранилищах находится 152 миллиона кубометров газа. Это почти на 100 миллионов меньше, чем нужно для обеспечения месячной потребности в топливе. Компания отметила, что для собственных нужд и обеспечения работы технологического оборудования в летний период понадобится около 720 миллионов кубометров газа.

«Укртрансгаз» не смог провести 12 тендеров на закупку газа из-за задолженностей перед поставщиками. Компания не может вовремя рассчитаться с контрагентами, поэтому они отказываются предоставлять предложения для участия в тендерах. Задолженность компании составляет более четырех миллиардов гривен (более 9,6 миллиарда рублей).

«Укртрансгаз» предупредил органы власти о возможной остановке газотранспортной системы страны. МЧС Украины рассматривает это как чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня.

14 июня компания уже предупреждала об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в стране из-за нехватки газа. Тогда в «Укртрансгазе» подсчитали, что остатков сырья хватит только до 24 июня.

В июне глава российского «Газпрома» Алексей Миллер подтвердил, что российская сторона готова предоставить Украине скидку на поставки газа в 25 процентов. В ответ на это «Нафтогаз» заявил, что готов обсуждать любые новые контракты на поставку или транзит газа только в трехстороннем формате.

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