Порошенко обвинили в банкротстве украинского газопровода

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила экс-президента страны Петра Порошенко в доведении до искусственного банкротства газотранспортной системы (ГТС) Украины. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

По словам Тимошенко, в 2007 году Верховная Рада приняла закон, который запрещает любую реорганизацию украинской ГТС. Однако в 2014 году Петр Порошенко подписал закон, которым упразднил все ограничения. В результате Украину лишают стратегической госсобственности, которая ежегодно приносит до трех миллиардов долларов. Если Украина потеряет ГТС, то каждый житель страны станет беднее на 18 тысяч евро, считает политик.

Также лидер «Батькивщины» отметила, что ее команда подала заявление в Государственное бюро расследований (ГБР) с требованием расследовать преступление. К нему, по мнению Тимошенко, также причастны премьер-министр Украины Владимир Гройсман и председатель «Нафтогаза» Андрей Коболев. «Нашу ГТС абсолютно бесплатно передают неизвестно кому. Это, по сути, приватизация, только без денег», — заявила она.

В начале июня депутат Верховной рады Вадим Рабинович предрек украинской ГТС судьбу металлолома с 2020 года. По мнению политика, это произойдет, если страна не подпишет соглашение с Россией.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. В Киеве опасаются, что после запланированного «Газпромом» запуска газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» ГТС Украины окажется полностью невостребованной. Также Украина в случае прекращения транзита российского газа может столкнуться с проблемами в работе своей ГТС, поскольку в подземных хранилищах, помимо газа, который отбирается при эксплуатации в период потребления, также хранится буферный объем газа. Это минимальный необходимый технологический объем, который находится в хранилищах для поддержания бесперебойной работы и не подлежит отбору.

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