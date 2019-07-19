Дания разрешила строительство конкурента «Северного потока-2»

Датское агентство по охране окружающей среды выдало первое одобрение на строительство газопровода Baltic Pipe из Польши в Норвегию, следует из сообщения на сайте проекта. Между тем согласование строительства «Северного потока-2» продолжает затягиваться.

Решение принято властями королевства 12 июня. Разрешение выдано на выход газопровода Baltic Pipe на сушу на восточном побережье Дании. Следующий этап для датского газотранспортного оператора Energinet — получение разрешений от муниципалитетов по сухопутной трассе магистрали. Затем Baltic Pipe предстоит получить одобрение Датского энергетического агентства на морской участок газопровода в датских водах, пишет «Интерфакс».

Этот участок должен пересечь на дне не только маршрут «Северного потока-2», но и уже уложенный первый «Северный поток», пишет «Коммерсантъ». Издание отмечает, что для этого Baltic Pipe потребуется подписание технического соглашения с «Газпромом».

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Дания уже несколько лет не согласует заявку на прохождение морского участка «Северного потока-2» в своих водах, хотя другие европейские страны, такие как Германия, Швеция и Финляндия, выдали аналогичные разрешения. «Газпром» подал три заявки на прокладку труб в датских водах: одна (на самый краткий путь) повторяет ранее согласованный маршрут первого «Северного потока» и приходит к югу от острова Борнхольм; вторая — по альтернативному маршруту, к северо-западу от острова. Третью заявку на юго-восточный маршрут по требованию датского регулятора Nord Stream 2 подал в апреле. Из-за затягивания процесса выдачи разрешения сдача «Северного потока-2», запланированная на конец 2019 года, оказалась под угрозой срыва.

Как отмечает газета, если Датское энергетическое агентство выдаст разрешение норвежскому газопроводу на морской участок, то оно увеличит свои риски в возможном судебном процессе. В мае проектная компания «Северного потока-2» — Nord Stream 2 — уже заявляла, что может обратиться в суд в связи с затягиванием Данией выдачи разрешений на строительство в своей экономической зоне, юридически относящейся к международным водам.

Проект Baltic Pipe был инициирован еще в начале 2000-х, однако сразу реализовать его не удалось. О намерении завершить проект Польша сообщила в 2018 году. Газопровод должен протянуться между Польшей и Норвегией через Данию по дну Балтийского моря, а затем подключиться к норвежской газотранспортной сети. Ожидается, что он будет запущен в 2022 году. Запуск проекта должен совпасть с окончанием долгосрочного контракта Польши с «Газпромом» на поставку газа.

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