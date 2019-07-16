«Северный поток» остановился

Обе нитки газопровода «Северный поток» остановлены на две недели для планового технического обслуживания. Их работу возобновят 30 июля. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные газотранспортных компаний OPAL Gastransport и NEL Gastransport.

Материалы по теме Плавят и правят Миру снова понадобилось золото. Виноваты кризис и войны

Остановка произведена в рамках регулярного технического обслуживания, которое проходит уже седьмой год подряд с начала эксплуатации газопровода. Как отметили в проектной компании Nord Stream, сделанные вовремя проверки и ремонт позволят продлить срок службы инфраструктуры до 50 лет и дольше.

В момент остановки «Северного потока» возрастают объемы прокачки газа по другим маршрутам. В частности, можно ожидать роста поставок через Украину, пишет агентство, отмечая вероятность сокращения закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) и отбор газа из них.

В Nord Stream сообщили, что график работ «Северного потока» заранее согласовывался как с поставщиками, так и с потребителями. Плановое техобслуживание газопровода учтено в заявках на транспортировку сырья европейским партнерам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!