В Германии объяснили необходимость достроить «Северный поток-2»

Газопровод «Северный поток -2» — самый экологический и выгодный способ поставок природного газа в Европу, поэтому Евросоюз не сможет остановить реализацию проекта. Об этом в интервью Deutschlandfunk сообщил бывший министр ведомства канцлера Германии Рональд Пофалла.

«Если до 2038 года мы откажемся от угля, то "Северный поток-2" просто необходим, поскольку в этом случае нам понадобятся другие энергоносители. И в расчет принимается только газ», — заявил он. По словам Пофаллы, Европе в ближайшее время понадобятся дополнительные объемы газа, поставка которого будет возможна за счет российского проекта.

Он подчеркнул, что несмотря на попытки европейских стран помешать строительству газопровода, оно будет завершено, а все помехи в реализации проекта лишь увеличат расходы на строительство и эксплуатацию.Бывший министр добавил, что ЕС может задуматься над отменой антироссийских санкций, если Москва пойдет навстречу Европе и Украине.

11 июля глава австрийской компании OMV Райнер Зеле объяснил, что отказ от реализации проекта газопровода «Северный поток-2» грозит европейским потребителям высокими ценами на газ. В «Нафтогазе Украины» заявили, что газопровод станет энергетической ловушкой для Европы, и россияне смогут легко игнорировать демократические правила и диктовать Европе «свои политические прихоти».

В конце текущего года Россия планирует запустить два газопровода — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Оба идут в обход украинской территории. В Киеве опасаются, что из-за этого газотранспортная система страны окажется невостребованной. Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.

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