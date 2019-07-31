В США одобрили санкции против «Северного потока-2»

Комитет сената США по международным делам проголосовал за введение санкций против проекта «Северный поток-2». Об этом сообщает Reuters.

Согласно законопроекту, лицам, которые причастны к продаже, аренде или содействии предоставлению судов для укладки в море российских трубопроводов, будет запрещен въезд в страну, все активы будут заморожены. После рассмотрения к комитете документ должен будет пройти через голосование сената в полном составе, а затем законопроект отправят на подпись президенту США Дональду Трампу.

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«Северный поток-2» должен пройти по дну Балтийского моря и соединить Россию и Германию. Его запуск запланирован на конец 2019 года, но возможен перенос срока из-за позиции Дании. Ранее в среду, 31 июля, глава австрийской компании OMV Райнер Зеле объявил, что первый газ по «Северному потоку-2» поступит до полуночи 31 декабря. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств, в том числе, Украины, Белоруссии и Польши.

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