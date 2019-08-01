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«Северный поток-2» отреагировал на возможные санкции США

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Инициатива сената США ввести санкции против строительства трубопровода «Северный поток-2» пока никак не повлияла на реализацию проекта. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.

По его словам, комментировать возможные последствия экономических ограничений пока преждевременно, однако в настоящий момент все участники проекта заинтересованы в его полной реализации. «Нам известно о решении, которое принял вчера комитет по международным делам сената США. В настоящее время мы оцениваем предлагаемое законодательство. Пока рано комментировать какие-либо последствия для нашего проекта», — сказал собеседник агентства.

Также представитель Nord Stream 2 AG отметил, что западноевропейские энергетические компании из Австрии, Германии, Франции, Великобритании и Нидерландов планируют инвестировать в строительство «Северного потока-2» почти по миллиарду долларов. «Более тысячи компаний из 25 стран работают над ним и полностью привержены цели довести проект до конца», — добавил он.

31 июля комитет сената США по международным делам проголосовал за введение санкций против строительства «Северного потока-2». Авторы законопроекта полагают, что успешная реализация проекта усилит влияние Москвы в Европе. Планируется, что ограничения коснутся лиц и компаний, которые участвуют в прокладке морской части трубопровода. В частности, в документе предлагается заморозить активы лиц, причастных к продаже, аренде и предоставлении судов для укладки в море российских трубопроводов. После голосования в сенате и палате представителей законопроект поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

«Северный поток-2» должен пройти по дну Балтийского моря и соединить Россию и Германию. Его запуск запланирован на конец 2019 года, но возможен перенос срока из-за позиции Дании. Копенгаген назвал газопровод угрозой государственности, а также заявил об опасности роста зависимости Европы от российского топлива. Дания осталась единственной страной, которая пока не согласовала заявку на прохождение морского участка. Другие европейские государства — Германия, Швеция и Финляндия — уже выдали разрешения. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств, в том числе, Украины, Белоруссии и Польши.

31 июля глава австрийской компании OMV Райнер Зеле сообщил, что первый газ по «Северному потоку-2» поступит до полуночи 31 декабря.

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Предыстория: В США одобрили санкции против «Северного потока-2»
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