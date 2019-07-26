«Северный поток-2» пожаловался на гнет Европы

Компания Nord Stream 2 — оператор проекта «Северный поток-2» — подала иск в Европейский суд общей юрисдикции об отмене поправок к Газовой директиве ЕС. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

В компании настаивают, что поправки должны быть отменены из-за дискриминации. «Такая очевидная дискриминация отдельного коммерческого проекта также подрывает способность внутреннего рынка ЕС привлекать инвестиции, чтобы переход к "низкоуглеродной" энергии стал реальностью», — сказал исполнительный директор Nord Stream 2.

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В апреле компания направила письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру. В частности, Nord Stream 2 запросил официальное подтверждение тому, что обновленная Газовая директива гарантирует «Северному потоку-2» условия не хуже, чем другим подобным проектам, в которые инвестиции были сделаны давно. По мнению представителей компании, поправки существенно повлияют только на «Северный поток-2» и при этом не затронут другие морские газопроводы, по которым в ЕС поставляется газ.

Согласно новым правилам, нормы для газопроводов, которые идут в ЕС из третьих стран, будут распространяться и на территориальные моря, а не только на наземные трубы. В частности, предусмотрено разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. Доступ к «Северному потоку-2» должны будут получить и другие компании.

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