Украина удивилась желанию России подать ей газ

«Нафтогаз» не получал от российского «Газпрома» предложения о контракте по транзиту газа после 2019-года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании в Facebook.

«Никакой официальной информации от российской стороны относительно идеи короткого контракта у нас сейчас нет», — говорится в сообщении. Одновременно в «Нафтогазе» предположили, что документ еще не доставили. «А может просто еще не доставили? Ждем почтовых голубей из Москвы. Уверены, в Брюсселе их тоже ждут», — добавили в компании.

Глава Минэнерго Александр Новак объявил, что Россия выступает за то, чтобы Украина покупала у нее газ напрямую, передает РИА Новости. «В целом мы за то, чтобы Украина покупала напрямую газ. Такие предложения, я думаю, мы будем обсуждать», — сказал он.

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Ранее в пятницу, 26 июля, агентство Reuters сообщило, что «Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной. Источники агентства уточнили, что речь идет о годовом контракте. Это нужно, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок. Украина при этом заинтересована в долгосрочной сделке, но контракт на 10 лет России не выгоден.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Одновременно до конца года Россия планирует запустить два газопровода — «Северный поток-2» и «Турецкий поток» — они пойдут в обход украинской территории. Киев опасается, что из-за этого газотранспортная система страны окажется невостребованной.

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