Россия передумала лишать Украину газа

«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, передает Reuters.

По словам источников агентства, в Кремле размышляют над годовым контрактом. Это нужно, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.

Отмечается, что Украина заинтересована в долгосрочной 10-летней сделке, однако российской стороне это не выгодно. «Нам бы подошла годовая сделка, чтобы мы набрались сил и запустили все эти "потоки" ("Северный Поток-2" и "Турецкий поток" — прим. "Ленты.ру")», — заявил один из собеседников Reuters.

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Источник из Евросоюза и два других российских источника, знакомых с мнением «Газпрома», подтвердили позицию Москвы. «Газпром» и Минэнерго России отказались от комментариев.

Ранее сообщалось, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. В конце текущего года Россия также планирует запустить два газопровода — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Оба идут в обход украинской территории. В Киеве полагают, что на фоне этого газотранспортная система страны окажется невостребованной.

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