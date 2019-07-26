Российские власти подтвердили предложение по газу для Украины

Глава Минэнерго РФ Александр Новак подтвердил, что Россия предложила Украине продлить действующий контракт по транзиту газа на год. Слова министра приводит РИА Новости.

«Если там какие-то корректировки и могут быть, но это вопрос коммерческих переговоров между компаниями», — сказал Новак. Он подчеркнул, что украинская сторона пока никак не отреагировала на эту инициативу и предложил дождаться ответа от Киева.

Ранее в пятницу, 26 июля, Reuters сообщило, что «Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт с Украиной на транзит газа. Источники агентства уточняли, что это нужно, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.

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В украинском «Нафтогазе» объявили, что таких предложений не поступало. «А может, просто еще не доставили? Ждем почтовых голубей из Москвы. Уверены, в Брюсселе их тоже ждут», — добавили в компании.

Если Москва и Киев не смогут договориться о транзите топлива, закупать газ у Украины готова Молдавия. «Мы сегодня покупаем газ у "Газпрома" по цене, по которой мы могли бы покупать его и в Украине, тот, который она получает по системе реверса [от европейских поставщиков]», — сказала премьер-министр страны Майя Санду. Она уточнила, что Молдавия зависит от украинской газотранспортной системы до тех пор, пока не будет построен газопровод между румынским городом Яссы и Кишиневом. После этого закупать газ планируют в Европе.

Срок действующего контракта истекает в конце 2019 года. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода — «Северный поток-2» и «Турецкий поток» — они пойдут в обход украинской территории. В Киеве опасаются, что из-за этого газотранспортная система страны окажется невостребованной.

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