Экономика
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Напавшие на церковь в Грозном студенты договорились о джихаде
Директор сгоревшего лагеря в Хабаровском крае арестован
Путин дал новые поручения в связи с наводнением в Иркутской области
Нурмагомедов рассказал о ненависти к спорту после смерти Дадашева
На Украине объяснили отправку спецназа в Донбасс
В России подскочило число кредитов за «просто так»
Трап врезался в самолет в московском аэропорту
Лунный корабль SpaceX снова подгорел
Соперник боксера Дадашева прокомментировал смерть россиянина
Новости партнеров

Украина заменит Молдавии Россию

Перейти в «Мою Ленту»

Молдавия готова закупать газ у Украины в случае, если Москва и Киев не смогут договориться о транзите топлива после 2019 года, рассказала премьер-министр Молдавии Майя Санду, которую цитирует «Укринформ».

«Поставки газа — это техническая проблема, но это и экономическая проблема. Мы сегодня покупаем газ у "Газпрома" по цене, по которой мы могли бы покупать его и в Украине, тот, который она получает по системе реверса [от европейских поставщиков]», — сказала Санду.

По ее словам, Молдавия зависит от украинской газотранспортной системы до тех пор, пока не будет построен газопровод между румынским городом Яссы и Кишиневом. После этого Молдавия собирается закупать топливо в Европе.

В настоящее время Молдавия закупает газ у «Газпрома», поставки осуществляются через территорию Украины. Однако нынешний транзитный договор между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» истекает в конце 2019 года. Киев настаивает на его продлении, но Москва рассчитывает к этому времени ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток-2», который позволит обходиться без украинской ГТС. При этом российские власти неоднократно говорили, что не исключают сохранения транзита.

Украина утверждает, что «Газпром» устанавливает слишком высокие цены при прямых поставках топлива — выше, чем для европейских потребителей, поэтому она вынуждена закупать российский газ в Европе. Такая схема называется реверсной. Нынешние слова Санду подразумевают, что Молдавия прибегнет к этому же механизму и будет закупать российский газ не напрямую в России, а через Украину.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Молдова могла би купувати реверсний газ в України - Санду
Подсчитаны траты Украины на покупку газа
«Нафтогаз» сделал предложение России по транзиту газа
Другие материалы рубрики
Экономика00:04Сегодня

Нерезиновый союз

Еврозоне прочат крах и развал. Почему все страны хотят в него попасть
16:5010 июля

Кировский стартап при поддержке Корпорации МСП начнет выпуск биотопливных гранул

11:40Сегодня

В России подскочило число кредитов за «просто так»

08:20Сегодня

Названы марки опасных для здоровья колбасок для гриля

Экономика10:5910 июля
Предприятие «Тольяттиазот»

С привкусом химикатов

СК продолжает расследование дел о хищениях на «Тольяттиазоте»
15:0610 июля

ВТБ прокомментировал продажу крупнейшей болгарской телеком-компании Vivacom

10:18Сегодня

Миру предрекли конец эпохи доллара

20:4824 июля

Китай обвинили в гибели российских пчел

Экономика10:40Сегодня

«Гаджиев использует имя Года Нисанова в грязной кампании»

Партнер владельца SDI Group рассказал о мотивах экс-компаньона
11:30 3 июля

Газпромбанк выпустил новую карту с «умным» кэшбэком

08:58Сегодня

Российские магазины пригрозили ЦБ бойкотом

19:5924 июля

Взявшая кредит у китайцев Белоруссия попросила денег в Европе

Россия
«Хотелось, чтобы она немного отдохнула»
Российский врач пытался избавить пациентку от боли. За это его обвинили в сбыте наркотиков
«Создается ощущение гетто»
Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
«Это была мечта, ставшая реальностью»
Российский фотограф увидел ВДНХ с неожиданной стороны и раскрыл ее тайну
Российская воспитательница побила детей тряпкой, попала на видео и пожалела
В Госдуме предложили решать проблему домашнего насилия комплексно
Шестилетний мальчик устроился охранником к Кадырову
Соболь вызвали на допрос
Все материалы
Мир
Земля унижений
Американцы придумали, как победить Китай. В ход пошли методы времен СССР
Задержанных в Северной Корее российских моряков покормили
Еще одна страна бросила вызов Ирану
Дональд Трамп и Реджеп Тайип ЭрдоганРазочарование султана
Почему Турция отвернулась от США и подружилась с Россией
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Российская авиация отрезала боевиков от снабжения
Северная Корея захватила российское судно
Моряки в заключении уже неделю. У них заканчивается еда
Все материалы
Бывший СССР
«Боялась осуждения врачей, меняла имя»
Унижения, страх и жестокость: истории женщин, которые решились на аборт
Шаткий триумф
Зеленский получил абсолютную власть на Украине. Сможет ли он ее удержать?
На Украине объяснили отправку спецназа в Донбасс
В Белоруссии рассказали о состоянии пережившего покушение дипломата
В Донбасс прибыл первый за год гуманитарный конвой из России
Азербайджанский самолет упал в Каспийское море
Изнанка патриота
Что вынудило образцового офицера предать родную Эстонию и 12 лет шпионить на Россию
Все материалы
Экономика
Нерезиновый союз
Еврозоне прочат крах и развал. Почему все страны хотят в него попасть
Горные реки, медовые берега
Поездка на Алтай может стать не только впечатляющей, но также удобной и недорогой
«Гаджиев использует имя Года Нисанова в грязной кампании»
Партнер владельца SDI Group рассказал о мотивах экс-компаньона
Украина заменит Молдавии Россию
В России подскочило число кредитов за «просто так»
Названы марки опасных для здоровья колбасок для гриля
Миру предрекли конец эпохи доллара
Все материалы
Силовые структуры
Обманувшую клиента на 40 миллионов рублей кассиршу объявили в федеральный розыск
«На смену братству пришли крысиные отношения»
Как разгромили одну из самых кровавых банд России
Названа сумма хищений в деле «Оборонэнергосбыта»
«Мне стали говорить, что мальчику жить не надо»
Мигрантка уверена – российский врач убил ее ребенка смертельной инъекцией. Ей не верят
Чиновника-миллиардера Шестуна отказались принимать в Кащенко
Падение героев
Бойцы «Альфы» спасли от террористов тысячи людей по всему миру. Теперь их обвиняют в разбое
Шишкан отрекся от воровской звезды в своем бассейне
Все материалы
Наука и техника
Водружение советского знамени в районе реки Халхин-Гол«Красная армия оказалась сложным противником»
Что помешало Японии напасть на СССР вместе с Гитлером
Наследили
Полвека назад США обогнали СССР и высадились на Луне. Как это было
«Не отлично и не ужасно»
Как США устроили самую страшную ядерную катастрофу в истории
В США рассказали о сводящих с ума маневрах секретного корабля-убийцы
Назван защищающий от опаснейшего рака продукт
Открыты аномальные мертвые звезды
Объяснено происхождение загадочных человеческих останков
Все материалы
Спорт
«Надеемся, он скоро уйдет»
Зидан решил выставить Бэйла из «Реала». За него уже предлагают миллионы
Соперник боксера Дадашева прокомментировал смерть россиянина
Нурмагомедов рассказал о ненависти к спорту после смерти Дадашева
«Барселона» устроит распродажу
Боец UFC повторил трюк из «Матрицы»
Среди профессиональных футбольных клубов России нашелся «Газмяс»
Алекс Фергюсон«Нельзя думать, что ты лучший в своем деле»
Они — легенды Английской премьер-лиги: как Фергюсон, Гвардиола и Венгер пришли к успеху
Все материалы
Культура
Слезы под дождем
Умер великий актер, звезда «Бегущего по лезвию» Рутгер Хауэр
Иван Бандерблог (ака Человек Макак) «Водка, Путин и русская жена»
Как россияне провели время в Италии и при чем тут треш и неразбериха
Кристина Агилера«Мне все еще нравится ломать стереотипы и границы»
Кристина Агилера об образе грязной девчонки, долгой паузе и России
Названа самая успешная российская звезда
Шнуров и Собчак поговорили про анальные затычки и фиксации
Раймонд Паулс объяснил негативное отношение западных стран к России
«У меня появилось чувство, что я нашла свое племя»
Эта британка приехала в Россию и рассказала о безудержной страсти и роке
Все материалы
Интернет и СМИ
«Это как лучший в мире массаж, только без прикосновений»
Дети шепчут и чавкают на камеру, а взрослые на это смотрят. Почему это опасно?
Россияне атаковали Гагу за разрушенный брак Купера и Шейк
Фанаты супермодели начали мстить певице в соцсетях, но флешмоб вышел из-под контроля
«YouTube только это и надо»
Пятилетняя россиянка хвастается роскошной жизнью на камеру. И зарабатывает миллионы
Трейлер российского сериала про Чернобыль разозлил пользователей сети
Раскрыты главные заблуждения о мужчинах
Покоряющий Луну советский космонавт исчез с обложки журнала Time
Снятое мужем «эротическое видео» покорило женщин
Все материалы
Ценности
Адриана ЛимаКровавые самоцветы
На смену алмазам пришли новые камни. Ими лечатся знаменитости, от них страдают дети
«Главное для нас — красота»
Они делали кимоно для императоров, а теперь вживляют в одежду чипы и ДНК медузы
«Продолжим дело Советского Союза»
В итальянской глубинке раньше делали сыр, теперь — лучшие спортивные машины в мире
Женщины рассказали о хитрых способах скрыть седину
Офис самой молодой в мире миллиардерши оказался пустым
Эмили Ратаковски призналась в воровстве одежды у мужа
Женщина подняла на смех подаренное бывшим женихом обручальное кольцо с лягушками
Все материалы
Путешествия
«Люди жили, потом все упало!»
Пустынная планета, волшебные горы и белый порошок: неожиданная сторона Казахстана
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«Жизнь замирает только в шаббат»
В этом месте собрались солдаты, воры и циркачи. Тут опасно, но прекрасно
Аэропорт имени Летова закрыли
Трап врезался в самолет в московском аэропорту
Туристы смогут снять дом Беллы из «Сумерек»
Сотни пассажиров поезда застряли в тоннеле в 40-градусную жару
Все материалы
Из жизни
«Мы ждали, что нас встретят в штыки»
Девятилетний мальчик мечтает стать прекрасной девочкой. Ему помогают два гея
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
Евгения Танаева«Не люблю слушать про Россию гадости»
История россиянки о жизни в Калифорнии
Женщина забрала детей из школы и осталась без ноги
Женщина спутала беременность с камнями в почках и внезапно родила
Тело пропавшего 10 лет назад продавца нашли за холодильником
Собака ценой жизни спасла ребенка от кобры
Все материалы
Тест обновленного Genesis G90
Может ли большой «кореец» стать альтернативой немецким представительским седанам?
Все, что нужно знать об Audi Q3 Sportback
Встречаем купе-кроссовер Audi для среднего класса
Тест: что вы помните о советских машинах
Мечтаете о «Волге» или «Победе»? Мы испытаем на прочность вашу решимость
Mercedes-Benz С111 празднует полвека
Часть вторая: как концепт-кар поселился на испытательных полигонах
Honda рассказала, зачем электрокару «e» пять дисплеев
Mitsubishi представила обновленный Pajero Sport
В России построят новый автозавод
Все материалы
Дом
Сделайте нам красиво
Как жители российской глубинки объявили войну серости
«К черту эти выселки»
Россиянка купила квартиру в Подмосковье и возненавидела новую жизнь
Нежилой уголок
Россияне отказываются от самого дешевого жилья. Что с ним не так?
Назван главный изъян жилья в культурной столице России
Названо число мечтающих о дачной жизни россиян
Американская семья попросила 300 тысяч долларов на спасение «домика Барби»
Советские квартиры оказались популярнее современных
Все материалы
Нацпроекты
«До такого унижения я опуститься не могу»
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
К развитию российской науки привлекут белорусских ученых
В Марий Эл начали борьбу с убитыми дорогами
В России разработают цифровую образовательную платформу
В России захотели снизить долю курильщиков к 2035 году
В России должны исчезнуть опасные трассы и смертельные ДТП
О чем Путин и министры говорили на Госсовете
Все материалы