Украина заменит Молдавии Россию

Молдавия готова закупать газ у Украины в случае, если Москва и Киев не смогут договориться о транзите топлива после 2019 года, рассказала премьер-министр Молдавии Майя Санду, которую цитирует «Укринформ».

«Поставки газа — это техническая проблема, но это и экономическая проблема. Мы сегодня покупаем газ у "Газпрома" по цене, по которой мы могли бы покупать его и в Украине, тот, который она получает по системе реверса [от европейских поставщиков]», — сказала Санду.

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По ее словам, Молдавия зависит от украинской газотранспортной системы до тех пор, пока не будет построен газопровод между румынским городом Яссы и Кишиневом. После этого Молдавия собирается закупать топливо в Европе.

В настоящее время Молдавия закупает газ у «Газпрома», поставки осуществляются через территорию Украины. Однако нынешний транзитный договор между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» истекает в конце 2019 года. Киев настаивает на его продлении, но Москва рассчитывает к этому времени ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток-2», который позволит обходиться без украинской ГТС. При этом российские власти неоднократно говорили, что не исключают сохранения транзита.

Украина утверждает, что «Газпром» устанавливает слишком высокие цены при прямых поставках топлива — выше, чем для европейских потребителей, поэтому она вынуждена закупать российский газ в Европе. Такая схема называется реверсной. Нынешние слова Санду подразумевают, что Молдавия прибегнет к этому же механизму и будет закупать российский газ не напрямую в России, а через Украину.

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