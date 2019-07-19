«Нафтогаз» сделал предложение России по транзиту газа

«Нафтогаз» заявил о готовности «хоть прямо сейчас» начать работать над соглашением о продлении транзита российского газа через Украину после 2019 года. Об этом исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко написал в своем Facebook.

По его словам, на прошедшей трехсторонней встрече вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович предложил вариант соглашения, который подходит «Нафтогазу». Согласно ему, российский «Газпром» должен забронировать 60 миллиардов кубометров транзитных мощностей на десять лет, а украинская компания со своей стороны обеспечит мощность на уровне 90 миллиардов кубометров. Это означает, что оставшиеся 30 миллиардов кубометров в год будут доступны для бронирования другими компаниями.

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Витренко добавил, что если такой вариант не подходит России, то украинская сторона готова выслушать встречные предложения. Причем, по его словам, лучше это сделать как можно быстрее, чтобы было время оценить предложение до следующей трехсторонней встречи, которая может пройти в сентябре. Затягивание не в интересах ни одной из сторон, заявил Витренко.

«Европе, наверное, уже надоели постоянные проблемы с поставками российского газа. Украине тоже нужна ясность относительно будущего транзита, в частности, чтобы прекратить политические спекуляции на эту тему. Ну, и Россия, возможно, хочет избежать обвинений в Европе в очередном газовом кризисе», — написал он.

Действующий контракт на транзит газа истекает в конце 2019 года. По этому соглашению, Украина получает скидку 20 процентов от среднеевропейской цены, однако обязуется сохранить ставку за транзит газа на уровне 1,7 доллара за 100 километров. Однако позднее украинские власти сочли такую цену на газ несправедливой и отказались от закупок российского газа. Споры Москвы и Киева относительно контракта продолжаются с 2014 года.

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