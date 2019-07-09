«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»

Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков. Об этом говорится в проспекте к выпуску еврооблигаций компании, передает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Согласно требованиям российской компании, «Нафтогаз» должен будет выплатить ей около 2,1 миллиарда долларов, а также отказаться от собственных претензий на 11,58 миллиарда долларов. «Газпром» отмечает, что скорректированные объемы отбора по требованию «бери или плати» в поставочном контракте без корректировки обязательств по объемам транзита внесли дисбаланс в договорные отношения.

Также «Газпром» настаивает на аннулировании обоих контрактов с 1 января 2018 года, чтобы «Нафтогаз» не смог требовать компенсации за газ и требовать через суд повышения платы за транзит за последние полтора года.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по многолетнему спору «Газпрома» и «Нафтогазом» о цене поставок и объеме транзита российского газа. «Нафтогазу» была присуждена компенсация в 2,6 миллиарда долларов.

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