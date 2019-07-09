Мир
 
Последние новости
Стало известно о первом пострадавшем в результате столкновений в Грузии
Названа главная причина высокой продолжительности жизни
Появились подробности эксперимента со сдачей пустых бутылок
Украинский премьер обвинил своего заместителя в желании политического скандала
Россиянин сжег квартиру и обвинил в случившемся кота-«курильщика»
Стало известно о росте рейтинга «Рустави 2» после матерщины в адрес Путина
Бывшего чиновника Южной Осетии заподорили в шпионаже в пользу Грузии
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
В Тбилиси начались столкновения между митингующими
Новости партнеров

«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»

Перейти в «Мою Ленту»

Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков. Об этом говорится в проспекте к выпуску еврооблигаций компании, передает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Согласно требованиям российской компании, «Нафтогаз» должен будет выплатить ей около 2,1 миллиарда долларов, а также отказаться от собственных претензий на 11,58 миллиарда долларов. «Газпром» отмечает, что скорректированные объемы отбора по требованию «бери или плати» в поставочном контракте без корректировки обязательств по объемам транзита внесли дисбаланс в договорные отношения.

Также «Газпром» настаивает на аннулировании обоих контрактов с 1 января 2018 года, чтобы «Нафтогаз» не смог требовать компенсации за газ и требовать через суд повышения платы за транзит за последние полтора года.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по многолетнему спору «Газпрома» и «Нафтогазом» о цене поставок и объеме транзита российского газа. «Нафтогазу» была присуждена компенсация в 2,6 миллиарда долларов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска «Газпрома» в стокгольмском арбитраже
«Нафтогаз» пригрозил России новым судом
«Нафтогаз» приготовился к честным переговорам с Россией
Другие материалы рубрики
Мир00:05 8 июля

«Раньше они нас резали, а теперь работать к нам едут»

Почему поляки и украинцы не любят друг друга, но больше всего — Россию
14:58 8 июля

Захарова нашла в оскорблениях Путина на грузинском ТВ след Саакашвили

22:34 8 июля

США отказались иметь дело с британским послом

21:21 8 июля

В Европе впервые прокомментировали предложение Зеленского России

Мир00:0413 мая

Дым с Востока

Азия готова отказаться от казни за марихуану. Легализация принесет странам миллионы
21:50 8 июля

Хорватия начала вступление в еврозону

19:14 8 июля

В Нью-Йорке начались таинственные акции против геев

09:16 8 июля

Оппозиция победила на выборах в Греции

Мир00:03 1 июля

«Создатель дал нам секс для размножения»

Племянница Мартина Лютера Кинга — о том, почему в США надо запретить аборты
20:43 8 июля

Украина и Евросоюз призвали Россию к ответу за сбитый над Донбассом «Боинг»

18:19 8 июля

Американского миллиардера обвинили в секс-торговле детьми

12:12 7 июля

Россию призвали отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии

Россия
«Сделай так, чтобы у меня не раскололась голова»
Семилетнего Захара спасет протонная терапия. Ему нужна ваша помощь
Восстановлена картина аварии на секретной подлодке
Что известно о пожаре, в котором погибли 14 офицеров-подводников
«Одних бьют ногами по лицу, а других запирают дома»
Россияне вышли на улицу из-за сестер Хачатурян и рассказали о пытках и унижении
Грузии предрекли миллиардные убытки из-за российских санкций
Рождаемость в России упала до минимума за 10 лет
В Госдуме подготовили проект о санкциях против Грузии
«Фемки хотят меня убить и кастрировать»
Сестер Хачатурян бил и насиловал отец. Этот россиянин пытается отправить их в тюрьму
Все материалы
Мир
«Раньше они нас резали, а теперь работать к нам едут»
Почему поляки и украинцы не любят друг друга, но больше всего — Россию
США отказались иметь дело с британским послом
В Европе впервые прокомментировали предложение Зеленского России
Хорватия начала вступление в еврозону
В Нью-Йорке начались таинственные акции против геев
Украина и Евросоюз призвали Россию к ответу за сбитый над Донбассом «Боинг»
Американского миллиардера обвинили в секс-торговле детьми
Все материалы
Бывший СССР
Участники стихийной акции против телеканала «Рустави 2»«Дурак, мерзавец, хам и провокатор»
Ведущий «Рустави 2» обматерил Путина в прямом эфире. Его возненавидели даже грузины
Зеленский решил наказать Климкина из-за украинских моряков
В ответ глава МИД покинул пост и призвал сторонников объединяться
Последнее предупреждение
Готова ли Белоруссия рассориться с Россией из-за нефти
Бывшего чиновника Южной Осетии заподорили в шпионаже в пользу Грузии
Украинский премьер обвинил своего заместителя в желании политического скандала
У здания отменившего телемост с Россией телеканала началась акция протеста
В Тбилиси начались столкновения между митингующими
Все материалы
Экономика
Главный в семье
Как Рокфеллер придумал зарабатывать на нефти и стал первым долларовым миллиардером планеты
Ильдар Узбеков«Британские спецслужбы могли повернуть все против России»
Бизнесмен Ильдар Узбеков об организованной против него в Лондоне лоббистской кампании
«Первый лучик надежды уже существует»
Россия слезает с нефтяной иглы и пытается обогнать Запад. Когда ей это удастся?
Вино в России станет дороже
Миллиардер с Украины положил глаз на американский футбол
Маск анонсировал отказ от ручного управления Tesla
Россию и Китай свяжет мегапроект
Все материалы
Силовые структуры
Кровавый счет
Он собрал отряд киллеров и держал в страхе всю Сибирь: как поймали бандита Челентано
Аиша в больнице«Врачи несли ей шоколадки и плакали»
Семилетняя девочка едва не погибла от истязаний в семье. Ее история потрясла всю Россию
Зона невозврата
В этой тюрьме посреди глухого российского леса до конца своих дней сидят маньяки и убийцы
Арестованных сотрудников ФСБ проверят на причастность к другим преступлениям
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Восстановлена хронология налета спецназовцев ФСБ
Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей
Все материалы
Наука и техника
«Остров стал огромной душегубкой»
Как Сталин разорил миллионы людей и отправил их выживать в Сибирь
Цепные псы Гитлера
Еврейские гетто и парады нацистов: жизнь завоеванной Польши глазами немецкого захватчика
Высшие существа
По всей Земле находят странные вытянутые черепа. Кому они принадлежат?
В США раскрыли среднее число «дыр» в устройстве Huawei
Обнаружены блуждающие по галактике звезды-зомби
Раскрыты загадочные последствия катастрофы в США
Военная тайна
Чем на самом деле занимался АС-31 «Лошарик», на котором погибли 14 моряков-подводников
Все материалы
Спорт
«Мы вернемся, сто процентов»
Сезон в АПЛ вышел жарким. Его невозможно забыть
«Они стали неуправляемыми»
 
Стали известны обстоятельства гибели 20-летней российской гандболистки
Неймар разволновался и пропустил тренировку ПСЖ
Путина захотели видеть главой Европы
«Чемпионат» и Оkko Спорт запустили шоу про Английскую премьер-лигу
Жан-Пьер АдамсСпящий гигант
Этот футболист впал в кому 37 лет назад. Он до сих пор не пришел в себя
Все материалы
Культура
Русские не спасают
Злой СССР, монстры и восьмидесятые как фетиш: «Очень странные дела» перестали удивлять
Токсичные отношения
Жуткий «След» американского флота на Филиппинах и образец политического кино в Москве
Билл Мюррей и Тильда Суинтон«В любом случае мы все умрем»
Билл Мюррей и Тильда Суинтон о «Мертвые не умирают» Джармуша и конце света
Певица Гурцкая потребовала у Грузии извинений за мат в адрес Путина
Мэрайя Кэри продемонстрировала умение открывать бутылки силой голоса
Для темнокожей Русалочки в качестве принца предложили корейского певца
Режиссер «Матильды» начал снимать фильм про Цоя
Все материалы
Интернет и СМИ
«Рустави 2» остановил вещание после брани в адрес Путина
Ведущий обматерил российского президента в прямом эфире и спровоцировал протесты
«Мы обязаны что-то изменить»
Эти люди рискуют жизнью, чтобы очистить интернет от ненависти. Их становится все больше
Украинский телеканал отменил телемост с Россией
Журналистам грозят физической расправой. Зеленскому уже поставили ультиматум
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Стало известно о росте рейтинга «Рустави 2» после матерщины в адрес Путина
Ирада Зейналова пригрозила набить морду обматерившему Путина журналисту
«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста
Все материалы
Ценности
Короче некуда
Кто придумал мини-юбки и зачем женщины принялись их носить
«Может показаться, что я зазнавшийся и крутой»
Актер Александр Петров — о страхах, роли мертвеца и помощи бывшим наркоманам
Микела Рокко Ди ТоррепадулаЛюбимая женщина фюрера
Ее почитали фараоны, ею восхищался Гитлер: жизнь и смерть царицы Нефертити
Необычный дизайн бикини взбудоражил пользователей сети
Россияне обнаружили в доме дореволюционные монеты и обогатились
В наряде Меган Маркл на крестинах сына увидели скрытый смысл
Названо лучшее бикини для привлечения богатого жениха
Все материалы
Путешествия
Тихие охотники
Эти люди рискуют жизнью, чтобы найти гриб, который лечит от всех болезней
Ничего не жалко
Чудо света, пляжи и крупнейшие тусовки: чем заняться на самом дорогом курорте Турции
«Пробуй все, это бесплатно!»
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Гигантский круизный лайнер едва не задавил кафе
Российские туристы массово передумали ехать в Грузию
В России нашли альтернативу Грузии
Российский теплоход с 300 иностранцами на борту сел на мель
Все материалы
Из жизни
Больше чем сестра
Смертельно больной британец подружился с незнакомкой. Ее кровь подарила ему новую жизнь
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Алексей Свистунов Отжимающиеся мальчики и гигантские валенки
Как россиянин ищет безумных рекордсменов по всей стране
Самая пожилая американка поделилась секретом долголетия
Храбрый дядя спас своих племянников от пожара и прослыл героем
Женщина похудела на 160 килограммов ради погибших родителей
Аномально толстая макака побывала в лагере для худеющих и исчезла
Все материалы
Длительный тест Jaguar E-Pace
Прощаемся с маленьким, но очень мощным кроссовером Jaguar и считаем расходы
Засадить любой внедорожник? Спроси их как!
Фоторепортаж с оффроад-фестиваля Ладога Трофи-2019
УАЗ-гигант за 10 миллионов
Видео: самый крутой УАЗик в России — почему он столько стоит?
Alfa Romeo для «Дакара» и другие гости из параллельного мира
Преподаватель промышленного дизайна показывает, как надо
Лимузин Aurus оказался дороже самого роскошного «Майбаха»
Появились первые фотографии обновленного Lada Largus
Renault обновила Duster первого поколения
Все материалы
Дом
Под колпаком
Это здание спасет Россию и мир от радиации: тайна саркофага над Чернобыльской АЭС
Культурный слой
Сотни домов по всей Европе напоминают СССР. Эти люди видят в них особую красоту
«Готова торговаться, но сил больше нет»
Россиянка купила жилье в Москве. Теперь от него не избавиться
Россиянин сжег квартиру и обвинил в случившемся кота-«курильщика»
Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян
Россиянам пересчитали стоимость жилья
В Калмыкии начнут расселять людей из аварийного жилья
Все материалы