Украине предрекли катастрофу без российского газа

Украину ожидает техногенная катастрофа, если она утратит возможность осуществлять транзит российского газа. Такое мнение высказал бывший министр экономики республики Виктор Суслов в программе «Реальная экономика» на телеканале NewsOne. Видеозапись программы доступна на YouTube.

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Суслов пояснил, что при остановке транзита Украина не сможет поддерживать необходимое давление в газопроводах. По его словам, для корректной работы газотранспортной системы (ГТС) необходимо, чтобы через нее проходило 45 миллиардов кубометров газа.

Экс-министр отметил, что в настоящее время Украине не хватает 10,5 миллиарда кубометров газа. «С 10 миллиардов кубометров система работать не будет — трубы большого диаметра. А это значит, что целые регионы Украины потеряют вообще доступ к газу», — сказал Суслов. Экс-министр пояснил, что из-за этого придется отключать газ предприятиям и городам, чтобы поддерживать давление в ГТС.

В конце 2019 года Россия планирует запустить два газопровода — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Оба идут в обход Украины. В Киеве опасаются, что из-за этого газотранспортная система страны окажется невостребованной. Действующий контракт на транзит газа через территорию Украины истекает 31 декабря.

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