Подсчитаны траты Украины на покупку газа

Украина потратила на закупку газа за рубежом 800,3 миллиона долларов в период с января по май 2019 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины.

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За первые пять месяцев 2019 года Украина купила 3,49 миллиарда кубометров природного газа. Основные закупки были сделаны у Швейцарии, Германии и Австрии. Также газ закупался у Болгарии, Венгрии, Великобритании, Италии, Люксембурга, Польши, Словакии, Франции, Чехии и Швейцарии.

Ранее стало известно, что Украина максимально загрузила мощности по импорту газа и вышла на 100 процентов технических мощностей. В «Нафтогазе» сообщили, что на утро 21 июля запасы топлива превысили 15 миллиардов кубометров.

Украина прекратила закупать газ у России по контракту от 2009 года еще в 2015 году и перешла на реверсные поставки из Европы. В 2018 году глава «Газпрома» Миллер сообщил, что подготовка к разрыву десятилетнего договора займет от 1,5 до двух лет. Сам же контракт истекает 31 декабря 2019 года. Тогда же заканчивает действие транзитный контракт. О судьбе транзита газа Москве и Киеву пока договориться не удалось.

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