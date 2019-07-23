Подсчитаны траты Украины на покупку газа

Украина потратила на закупку газа за рубежом 800,3 миллиона долларов в период с января по май 2019 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины.
За первые пять месяцев 2019 года Украина купила 3,49 миллиарда кубометров природного газа. Основные закупки были сделаны у Швейцарии, Германии и Австрии. Также газ закупался у Болгарии, Венгрии, Великобритании, Италии, Люксембурга, Польши, Словакии, Франции, Чехии и Швейцарии.
Ранее стало известно, что Украина максимально загрузила мощности по импорту газа и вышла на 100 процентов технических мощностей. В «Нафтогазе» сообщили, что на утро 21 июля запасы топлива превысили 15 миллиардов кубометров.
Украина прекратила закупать газ у России по контракту от 2009 года еще в 2015 году и перешла на реверсные поставки из Европы. В 2018 году глава «Газпрома» Миллер сообщил, что подготовка к разрыву десятилетнего договора займет от 1,5 до двух лет. Сам же контракт истекает 31 декабря 2019 года. Тогда же заканчивает действие транзитный контракт. О судьбе транзита газа Москве и Киеву пока договориться не удалось.