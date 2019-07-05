Перед Украиной замаячила угроза техногенной катастрофы

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что Украине может грозить техногенная катастрофа в том случае, если до начала отопительного сезона в подземные газовые хранилища (ПХГ) не успеют закачать 20 миллиардов кубометров газа. Об этом Коболев написал на своей странице в Facebook.

«Если к старту отопительного сезона в хранилищах не будет 20 миллиардов кубометров, — это огромный риск техногенной катастрофы. Потому что Украина, без преувеличения, замерзнет», — написал топ-менеджер, отметив, что только в таком случае Украина может гарантировать стабильный транзит и бесперебойное отопление собственных граждан.

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Также, по его словам, в настоящий момент в ПХГ закачано 13,8 миллиарда кубов газа, для того, чтобы уложиться в заявленный норматив, Украине необходимо ежедневно докачивать в хранилища до 60 миллионов кубов газа. При этом сокращать объемы закачки, по словам Коболева, нельзя. «Задержка на день-два сорвет выполнение графика, и наверстать отставание уже будет невозможно», — предупредил Коболев.

Более того, срыв плана по закачке газа в ПХГ, Коболев сравнивает с проигранной газовой войной против России. «Заморозить страну и проиграть новую газовую войну — считаем неприемлемым. Я готов за это решение нести персональную ответственность», — заявил топ-менеджер.

В конце июня о катастрофическом недостатке газа в украинских хранилищах заявлял оператор газотранспортной системы компания «Укртрансгаз». По ее данным, украинской стороне не хватает газа даже для того, чтобы спокойно пройти лето. Дефицит оценивается в 720 миллионов кубов газа.

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