Великобритания арестовала деньги «Газпрома» по иску Украины

Высокий суд Лондона решил заморозить 145 миллионов долларов дивидендов от Nord Stream при их выплате «Газпрому» по иску украинского «Нафтогаза». Это следует из сообщения на сайте украинской компании.

Суд также обязал «Газпром» при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов получать согласие «Нафтогаза» или согласие суда для получения таких средств.

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Решение было принято 11 июня с учетом продления сроков рассмотрения апелляции на решение Стокгольмского арбитража и вероятных дополнительных процентов по долгу, которые «Газпрому» придется заплатить украинской компании. Оно касается так называемого транзитного дела.

В марте суд в Лондоне запретил «Газпрому» выводить активы из английской и голландской юрисдикций, чтобы иметь гарантии, что Москва выплатит назначенные Стокгольмским арбитражем компенсации.

В феврале прошлого года суд в Швеции принял решение по делу об обоюдных исках «Газпрома» и «Нафтогаза». Претензии российской стороны касались задолженности за поставленный газ, а украинской — цен за транзит. Суд частично удовлетворил требования обеих компаний, однако после этого «Газпром» остался должен «Нафтогазу» 2,6 миллиарда долларов.

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