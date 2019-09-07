Бундестаг предостерег противников «Северного потока-2»

Противодействие строительству газопровода «Северный поток-2» является неразумным, считает председатель Бундестага (парламента Германии) Вольфганг Шойбле. Об этом политик написал в своей статье для газеты Die Welt.

По словам Шойбле, позиция немецкого руководства в отношении проекта привела к тому, что некоторые восточноевропейские страны утратили доверие к Берлину, однако в настоящий момент саботирование проекта может навредить интересам Европы. «С общеевропейской точки зрения, саботирование проекта окольными путями не является разумным решением», — отметил он.

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В конце августа президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Анджеем Дудой заявил, что реализация «Северного потока-2» несет в себе угрозу для всей Европы. Украинский лидер выступил за диверсификацию источников энергоснабжения и добавил, что Киев заинтересован в активном участии в региональных проектах Польши.

Газопровод «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря и свяжет Россию и Германию. Начать поставки газа по нему планируется до конца 2019 года. Единственным препятствием для строительства остается позиция Дании, которая пока не дала разрешение на строительство в своих территориальных водах. Однако в «Газпроме» уверены, что запустят проект в срок. Против «Северного потока-2» выступают страны Балтии, Польша, США и Украина. Последняя опасается, что после запуска проекта Россия прекратит транзит газа через территорию Украины, лишив Киев многомиллионных доходов.

26 августа компания-оператор Nord Stream 2 AG сообщила, что «Северный поток-2» готов на 75 процентов.

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