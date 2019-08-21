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Путин рассказал о важном этапе строительства «Северного потока-2»

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Владимир Путин

Все работы на финском участке газопровода «Северный поток-2» завершены. Об этом в Хельсинки в ходе совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте рассказал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, прокладка трубопроводной системы «на финляндском участке, в финляндской исключительной экономической зоне», закончилась в среду, 21 августа.

Переговоры Путина и Ниинисте проходили в президентском дворце, куда российский лидер прибыл на автомобиле Aurus. После пресс-конференции лидеры стран на катере отправятся к причалу крепости Свеаборг, где пройдет рабочий обед, а потом продолжат переговоры. Формат встречи предусматривает общение один на один. В предыдущий раз президенты встречались в апреле в Санкт-Петербурге, когда Ниинисте приехал на международный форум «Арктика — территория диалога».

Газопровод «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря и свяжет Россию и Германию в обход третьих стран. Начать поставки газа по нему предполагается до конца года, хотя позиция Дании, которая на дает разрешение на работы в своих водах, может затормозить процесс. Тем не менее в конце июля Райнер Зеле, глава австрийской компании OMV (один из инвесторов газопровода), заявил, что Дания не станет причиной задержек в строительстве. Все остальные страны, через воды которых проходит газопровод, выдали разрешения. Против него выступают страны Балтии, Польша, Украина и США. Последние видят в «Северном потоке — 2» угрозу Европе и намерены ввести санкции против проекта.

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