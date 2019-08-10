Санкции США против «Северного потока-2» сочли запоздалыми

Попытки США помешать строительству газопровода «Северный поток-2», возможно, были предприняты слишком поздно, пишет Bloomberg.

Законопроект о санкциях еще не принят, а трубопровод уже практически готов. Нерешительная попытка помешать проекту газопровода напоминает усилия администрации Рональда Рейгана сократить экспорт советского газа в Европу в 1980-х годах. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн.

По его словам, тогда попытки Вашингтона были неэффективными, и сейчас можно ожидать такого же результата. «Все это выглядит слишком поздно, чтобы быть очень значительным, большая часть трубопровода уже проложена», — заявил Стерн о попытках препятствовать строительству «Северного потока-2».

Действия американских сенаторов не остановят проект, но могут нанести определенный вред, считает трейдер и аналитик Alfa Energy Ltd. Уэйн Брайан. Цены на газ в 2020 году в Нидерландах будут на 55 процентов выше, что говорит о том, что рынок высоко оценивает риски поставок.

В конце июля комитет сената США по международным делам проголосовал за введение санкций против проекта «Северный поток-2». Они коснутся лиц и компаний, которые участвуют в прокладке морской части трубопровода. Им грозит заморозка активов и запрет на въезд в США. После одобрения комитета за документ должен голосовать сенат, палата представителей, затем его отправят на подпись президенту. В МИД России назвали законопроект о санкциях новым витком русофобии.

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