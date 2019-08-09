«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков

Оценить вероятное удорожание «Северного потока-2» из-за задержки разрешений от Дании пока не представляется возможным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя оператора проекта Nord Stream 2 Стеффена Хартмана.

Он указал, что точные цифры можно будет назвать только когда поступит ответ от Копенгагена.

Информацию о возможной задержке строительства, которая рискует повлечь за собой дополнительные расходы в сотни миллионов евро, он не подтвердил. «Мы не можем подтвердить упомянутые цифры», — сказал он.

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В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость увеличится на 660 миллионов евро (порядка 740 миллионов долларов). Плановый бюджет проекта составляет 9,5 миллиарда евро (10,6 миллиарда долларов).

Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря и соединить Россию и Германию в обход транзитных государств, в том числе Украины, Белоруссии и Польши. Предполагается, что газ по нему пустят до 31 декабря, но возможен перенос сроков из-за позиции Дании: Копенгаген все еще не согласовал заявку на прохождение морского участка.

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