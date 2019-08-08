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«Северному потоку-2» нашли замену

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Альтернативой «Северному потоку-2» может стать трубопровод Eastern Mediterranean Pipeline Projekt (EastMed), по которому топливо в страны ЕС будет доставляться через страны восточного Средиземноморья. Об этом сообщает немецкое издание Junge Welt. Переговоры по поводу реализации проекта прошли в Афинах при участии представителей Греции, США, Кипра и Израиля.

Издание указывает, что «США не могут просто запретить импорт российского газа», альтернативой может стать как раз EastMed, но только после 2025 года. Предполагается, что природный газ будут поставлять из месторождений Кипра и Израиля через Грецию в Италию и другие страны. Глава МИД Греции Никос Дендиас объявил, что страна стремится как можно быстрее подписать соглашение о строительстве газопровода, передает ТАСС.

Министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костис Хадзидакис в свою очередь заверил, что прошедшая встреча «не была направлена против какой-либо страны, а оказывала поддержку международному праву и договорам, направленным на стабильность и сотрудничество в регионе». Газопровод начали строить осенью 2018-го, его стоимость оценивается в семь миллиардов долларов.

Ранее в четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость увеличится на 660 миллионов евро (порядка 740 миллионов долларов). Плановый бюджет проекта составляет 9,5 миллиарда евро (10,6 миллиарда долларов).

«Северный поток-2» должен пройти по дну Балтийского моря и соединить Россию и Германию. Предполагается, что газ по трубопроводу пустят до 31 декабря, но возможен перенос сроков из-за позиции Дании: страна до сих пор не согласовала заявку на прохождение морского участка. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств, в том числе Украины, Белоруссии и Польши.

Против «Северного потока-2» высказались США: комитет Сената Конгресса предложил ввести санкции. Свою позицию сенаторы объяснили тем, что реализация проекта усилит экономическую власть Москвы в Европе. Официальный представитель компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG заверил, что эта инициатива никак не повлияла на реализацию проекта.

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