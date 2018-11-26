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Израиль договорился о строительстве крупнейшего газопровода

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Израиль подписал соглашение с Грецией, Италией и Кипром о строительстве самого длинного в мире газопровода, передает Times of Israel со ссылкой на Hadashot TV.

Строительство газопровода, который будет переправлять газ из средиземноморских месторождений в Европу, оценивается в 7 миллиардов долларов. Ранее Евросоюз согласился инвестировать 100 миллионов долларов в технико-экономическое обоснование проекта.

В рамках соглашения Израиль и Кипр получат преимущественное право на экспорт газа на европейский рынок. Предполагается, что новый трубопровод EastMed будет начинаться примерно в 170 километрах от южного побережья Кипра и протянется на 2,2 тысячи километров до Италии через Крит и Грецию.

Приступить к строительству планируется через несколько месяцев, работы должны занять пять лет. Пропускная способность нового газопровода составит до 20 миллиардов кубометров газа в год.

Глава Минэнерго Израиля Юваль Штайниц заявил, что новый проект поможет снизить влияние арабских стран. «На протяжении десятилетий мы жаловались на арабское влияние в Европе благодаря нефти и газу. Экспорт газа в Европу смягчит это влияние и станет противовесом», — отметил он.

Ранее министр энергетики США Эрнест Мониз заявлял, что израильский газ может снизить зависимость европейского рынка от России. Израильские месторождения газа Тамар и Левиафан расположены на побережье Средиземного моря. Их запасов достаточно как для обеспечения потребностей внутреннего рынка, так и для экспорта.

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