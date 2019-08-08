«Северному потоку-2» пообещали срыв сроков и подорожание

Отсутствие разрешения от Дании на строительство участка «Северного потока-2» может повлечь за собой задержку в реализации проекта и увеличит его стоимость. Об этом сообщает Reuters.

Агентство ссылается на письмо оператора проекта в адрес датских властей, их обвинили в попытке задержать завершение проекта. Расходы, связанные с получением нового запроса на третий маршрут, к настоящему времени оцениваются в более 100 миллионов евро (112 миллионов долларов). Если строительство задержится на восемь месяцев, это увеличит бюджет проекта на 660 миллионов евро (порядка 740 миллионов долларов). Плановый бюджет проекта составляет 9,5 миллиарда евро (10,6 миллиарда долларов).

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В Nord Stream 2 ТАСС не назвали точную сумму, на которую может вырасти стоимость «Северного потока-2». «Мы не можем подтвердить цифру. Задержка решения о выдаче разрешения в Дании может привести к дополнительным расходам, количество которых зависит от сроков», — сказал собеседник агентства.

В конце июля глава австрийской компании OMV Райнер Зеле сообщил, что первый газ по трубопроводу пустят до полуночи 31 декабря. По его словам, 70 процентов трубопровода уже уложено по дну моря. «Я не вижу никаких задержек со стороны датских властей», — говорил он.

«Северный поток-2» должен пройти по дну Балтийского моря и соединить Россию и Германию. Его запуск запланирован на конец 2019 года, но возможен перенос срока из-за позиции Дании. Копенгаген назвал газопровод угрозой государственности, а также заявил об опасности роста зависимости Европы от российского газа. Дания осталась единственной страной, которая пока не согласовала заявку на прохождение морского участка.

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