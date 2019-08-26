«Северному потоку-2» осталось 25 процентов

Газопровод «Северный поток-2» готов на 75 процентов от общей протяженности двух ниток — по дну Балтийского моря уложено 1855 километров. Об этом говорится в сообщении на сайте компании-оператора Nord Stream 2 AG.

В настоящее время продолжается укладка труб в территориальных водах России. На продвинутом этапе находятся работы на береговых участках России и Германии. В сообщении отмечается, что на все трубы, необходимые для строительства, нанесено утяжеляющее бетонное покрытие, а также «практически закончены» все логистические операции с ними.

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Ранее, 21 августа, президент России Владимир Путин во время визита в Финляндию объявил о завершении всех работ в финской исключительной экономической зоне. Также полностью закончена прокладка труб в территориальных водах Германии.

Газопровод «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря и свяжет Россию и Германию в обход третьих стран. Начать поставки газа по нему предполагается до конца года. Единственным препятствием для строительства остается позиция Дании, которая не дает разрешение на строительство в своих водах. Однако в компании уверены, что запустят проект в срок. Против «Северного потока-2» выступают страны Балтии, Польша, Украина и США. Последние видят в «Северном потоке-2» угрозу Европе и намерены ввести санкции против проекта и его участников.

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