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Зеленский объявил «Северный поток-2» угрозой всей Европе

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Владимир Зеленский

Газопровод «Северный поток-2» несет в себе угрозу для всей Европы, заявил президент Украины Владимир Зеленский 31 августа на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Об этом сообщает 24tv.ua.

Зеленский назвал проект неприемлемым. Он выступил за диверсификацию источников энергоснабжения и добавил, что Украина заинтересована в активном участии в региональных проектах Польши.

Ранее, в июле, Зеленский заявил, что единственный человек, который может остановить строительство «Северного потока-2», — это президент США Дональд Трамп. Лидеры же Франции и Германии не в состоянии выступать против газопровода, поскольку на них оказывает давление местный бизнес.

30 августа глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле заявил, что «Северный поток-2» будет запущен в конце 2019-го или начале 2020 года. Строительство идет по плану, но по-прежнему ожидается ответ от Дании. 26 августа компания-оператор Nord Stream 2 AG сообщила, что проект готов на 75 процентов.

«Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря напрямую из России в Германию. Против газопровода выступают Прибалтика, Польша и Украина, а США планируют ввести санкции в отношении участников проекта.

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