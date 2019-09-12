Германия пригрозила России из-за «Северного потока»

Федеральное сетевое агентство Германии призвало «Газпром» выполнить решение Европейского суда и сократить прокачку газа по трубопроводу Opal до 50 процентов транзитной мощности. Об этом сообщает Reuters.

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Немецкий энергетический регулятор заявил, что в случае необходимости готов принять меры, чтобы обеспечить сокращение прокачки газа через Opal «Газпромом».

Ранее в сентябре Польша добилась того, что Европейский суд забрал у российской компании право использовать мощности прокачки газопровода Opal на 100 процентов. Этот объект является сухопутным продолжением «Северного потока» по территории Германии.

Суд принял такое решение в связи с жалобой Варшавы на то, что полный доступ «Газпрома» к газопроводу может нанести ущерб Польше, так как российская компания при полном доступе к Opal может снизить транзит газа через польскую территорию. Решение Европейского суда вынуждает «Газпром» сохранить транзит газа после 31 декабря 2019 года, когда истекает срок транзитного контракта, заключенного Москвой и Киевом в 2009 году.

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