В Германии пойдут на хитрость ради «Северного потока»

Восточный комитет германской экономики посчитал неоправданным ограничение Европейским судом газопровода Opal, сухопутного продолжения «Северного потока». Исполнительный директор комитета Михаэль Хармс предложил найти «креативное решение», что решить вопрос, передает РИА Новости.

Суд постановил, что выданное «Газпрому» Еврокомиссией в 2016 году разрешение на расширенный доступ к мощности Opal нарушает принцип энергетической солидарности.

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С этого момента российская компания имеет право заполнять только половину газопровода. Это лишает ее возможности поставлять европейским потребителям дополнительно 10,2 миллиарда кубометров газа в год и, возможно, не позволит отказаться от транзита через Украину.

«Это решение экономически не оправдано, потому что о каком-то изменении структуры поставок речь здесь не идет, потому что доступ физический к этой трубе может быть только российского газа», — объяснил Хармс.

По его словам, судебное решение придется исполнять, но организация попробует обойти его. Глава структуры, объединяющей немецкий бизнес в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, пояснил, что Восточный комитет представит свою официальную позицию после консультаций.

Между тем Федеральное сетевое агентство Германии потребовало запретить оператору Opal — компании Opal Gastransport — проводить дополнительные аукционы по закупке мощностей. Это касается и аукциона 16 сентября. Это значит, что «Газпром» уже не сможет использовать газопровод на полную мощность.

В «Газпроме» и российском правительстве пока прорабатывают официальный ответ на решение суда. Министр энергетики России Александр Новак отметил, что ограничение по Opal повлияет на переговоры по газу с Украиной и Еврокомиссией, а также затронет ситуацию с энергоснабжением европейских стран. Вице-премьер Дмитрий Козак предположил, что вердикт будет обжалован. С ним согласился глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зееле.

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