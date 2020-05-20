По итогам первого квартала доходы «Газпрома» от продажи газа за рубеж обвалились на 51,6 процента — до 6,812 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

В физическом выражении продажи газа упали на 24,2 процента — до 46,6 миллиарда кубометров. Внутри квартала в марте доход от экспорта газа оказался на 12,9 процента меньше, чем в феврале, а объем поставок снизился на 0,7 процента.

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Также из статистики ФТС следует, что самый крупный зарубежный клиент «Газпрома» — Германия — в марте сократила закупки газа на 45 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Турция, в недавнем прошлом второй по объемам покупатель, в том же месяце снизила объем импорта в семь раз, а по сравнению с мартом 2018 года — в 14. Поставкам по газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток», которые загружены примерно на десять процентов, местные компании предпочли закупки сжиженного природного газа из Алжира, Катара, Нигерии и США.

Ранее стало известно, что в первом квартале «Газпром», обладающий монополией на экспорт трубопроводного газа в России, впервые в истории зафиксировал убыток, причем в 306 миллиардов рублей. Разница с первым кварталом прошлого года — почти 500 миллиардов. Традиционно этот период считался самым выгодным для компании, позволявшим выйти в прибыль по итогам года.

Дополнительными проблемами российского монополиста стал отказ Германии вывести «Северный поток-2» из-под действия обновленной газовой директивы ЕС (снижает мощность газопровода в два раза), угроза санкций со стороны США и отказ Польши продлить контракт на транзит газа.

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