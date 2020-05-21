Предсказана судьба «Северного потока-2»

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин предсказал судьбу газопровода «Северный поток-2» в беседе с «Московским Комсомольцем».

По его словам, газопровод в любом случае достроят, однако его ввод в полноценную эксплуатацию может занять несколько лет. Также он добавил, что следует ожидать новых судебных исков, в частности, со стороны Польши. Пикин считает, что лучшим решением стало бы создание международной компании, на которую бы легло управление поставками по этому направлению.

Эксперт также отметил, что Германия заинтересована в том, чтобы достроить газопровод. Он добавил, что решение немецкого регулятора в пользу проекта подтверждает серьезные намерения Берлина.

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Ранее Германия в лице Федерального сетевого агентства страны отказала компании Nord Stream 2 AG (оператор строительства «Северного потока-2») в выведении проекта из-под норм обновленной газовой директивы ЕС. В результате оператор газопровода должен будет зарезервировать не менее половины мощности инфраструктуры под альтернативных поставщиков, которых не существует, поскольку «Газпром» является монополистом в трубопроводных поставках газа из России за рубеж. Теперь Москва сможет экспортировать только 27,5 миллиарда кубометров сырья в год вместо 55 миллиардов. В Берлине уже пояснили, что для вывода проекта из-под директивы его нужно было достроить к маю 2019 года.

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