«Газпром» остался без транзита через Польшу

После завершения контракта с Польшей на транзит газа в Европу «Газпром» практически прекратил использовать маршрут, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные польского газотранспортного оператора Gaz System.

В воскресенье, 24 мая, объем прокачки на границе с Белоруссией упал до 17,3 миллиона кубометров, что составляет 18 процентов от пропускной способности. На понедельник, 25 мая, в ходе аукциона выбрано еще меньше — всего десять процентов.

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Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.

Вместо этого компания постаралась максимально загрузить другие свои традиционные маршруты. В мае среднесуточный транзит через Украину достигал 150 миллионов кубометров, хотя, согласно контракту, платить приходится за объем 178 миллионов кубометров. Поставки по «Северному потоку», самому выгодному направлению, в среднем в мае выросли до 194 миллионов кубометров в сутки, что на 14 процентов выше, чем в тот же период год назад.

Система транзитных взаимоотношений с Польшей изменилась после завершения в середине мая 25-летнего контракта. С этого момента все мощности бронируются на аукционах. И хотя Gaz System не раскрывает данные их победителей, эксперты сходятся во мнении, что использовать магистраль может только «Газпром». До 1 июля аукционы проходят в ежедневном формате, но в третьем квартале забронированы уже 80 процентов. В июле оператор проведет годовой аукцион. В Польше уверены, что система торгов позволит им больше зарабатывать на транзите.

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Стоимость газа на европейских хабах, к которым привязаны 57 процентов экспортных контрактов «Газпрома», на прошлой неделе рухнула до рекордных минимумов. Даже без учета экспортной 30-процентной пошлины и транспортных расходов цены на крупнейшем европейском хабе TTF стали в два раза ниже, чем стоимость газа для российских потребителей в приграничных регионах. Эксперты не исключают даже кратковременного ухода цен ниже нуля.

Аномально теплая зима и резкий рост поставок сжиженного природного газа (СПГ) привели к тому, что в первом квартале, традиционно самом выгодном для компании, «Газпром» впервые в истории получил убыток, причем в размере 306 миллиардов рублей. Мария Белова из Vygon Consulting ожидает, что во втором квартале средняя стоимость газа для компании составит 72-75 долларов за тысячу кубометров. Еще в феврале «Газпром» ориентировался на 133 доллара в среднем за год.

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