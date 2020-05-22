Газ в Европе стал почти в два раза дешевле российского

Цены на газ в Европе опустились до многолетних минимумов, причем стоимость на голландском хабе TTF, крупнейшем в регионе, достигла 34 долларов за тысячу кубометров, сообщает «Интерфакс».

Это почти в два раза ниже чем на границе России, в Смоленской и Псковской областях, где газ стоит порядка 60 долларов, и даже дешевле, чем в Ямало-Ненецком автономном округе, то есть фактически «на скважине».

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На ближайшем к России европейском узле, который расположен в австрийском Баумгартене, стоимость в четверг, 21 мая, достигала 53 долларов за тысячу кубометров.

С контрактов по этим ценам «Газпром» должен уплатить 30-процентную пошлину в бюджет, а также отдать часть за транспортные расходы. Как ранее подсчитали аналитики, чтобы доходы от продажи газа в России для компании сравнились с экспортными, необходимо, чтобы топливо на европейских площадках торговалось на уровне 85 долларов.

Стоимость газа рухнула на фоне остановки экономики из-за ситуации с коронавирусом и переполнения хранилищ. Серьезное давление на продажи оказывают и поставки сжиженного природного газа (СПГ), в первую очередь из США.

Проблемы с ценами и объемами поставок привели к тому, что «Газпром» в первом квартале года впервые в истории получил убыток, причем существенный — 306 миллиардов рублей. В прошлые годы этот период являлся самым важным для компании, позволяющим компенсировать возникающие время от времени убытки во втором и третьем кварталах.

Европейская динамика пока не сказывается на поставках газа в России и ближнем зарубежье. Снизить цены Москву просили Белоруссия и Киргизия, однако президент России Владимир Путин фактически отказался пойти на такой шаг. Он объяснил, что цены формируются на основе рыночной конъюнктуры с учетом затрат и инвестиций поставщиков.

Американские компании также начинают страдать от ситуации в Европе. Аналитики ожидают, что в июле клиенты отменят более половины всех заказов на поставку.

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