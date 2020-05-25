Ценам на газ предсказали падение ниже нуля

На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля. Такую возможность предсказали ряд трейдеров и подтвердили аналитики, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК.

В пятницу, 22 мая, на крупнейшем европейском хабе, нидерландском TTF, сжиженный природный газ (СПГ) в пересчете после регазификации торговался на уровне 26,4 доллара за тысячу кубометров, что стало историческим минимумом площадки.

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На хабе в Баумгартене, наиболее близком к России, цены на газ опускались до 49,7 доллара, при этом в приграничных областях России они составляют порядка 60 долларов.

Профессор парижского института Sciences Po специалист по газовому рынку Тьерри Бро указал, что наиболее вероятен уход цен на газ в отрицательные значения на британском хабе NBP. Однако и в случае с TTF такая ситуация не исключена.

Проблемы в экономике из-за пандемии коронавируса привели к резкому падению спроса на газ. Из-за аномально теплой зимы в Европе и увеличения предложения СПГ со стороны Катара газовые хранилища в Европе заполнены на 70 процентов. Традиционно перед летним периодом места в них гораздо больше. Так, год назад заполнено было 56 процентов.

Ситуация угрожает доходам «Газпрома», поскольку 57 процентов долгосрочных экспортных контрактов на газ привязаны к ценам на европейских торговых площадках. Компания сокращает поставки в страны ЕС с марта, средняя цена в этот месяца составляла 125 долларов за тысячу кубометров. Однако, указывает Бро, эта тактика может не сработать, поскольку одновременно растут поставки СПГ из Катара. По итогу в течение первого квартала российский экспортный монополист впервые в истории получил убыток, он составил 306 миллиардов рублей. В физическом выражении продажи газа упали на четверть — до 46,6 миллиарда кубометров.

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