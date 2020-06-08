Ответственные за срыв «Силы Сибири» топ-менеджеры «Газпрома» остались без работы

Первый заместитель главы 307-го департамента госкомпании «Газпром» Андрей Филиппов и сотрудник 307-го департамента, а ранее руководитель блока бурения в «Газпром добыча Ноябрьск» Александр Громов остались без работы. Об этом «Ленте.ру» рассказали источники в госкомпании.

«Филиппов ушел в отпуск, из которого уже не вернется», — заявил «Ленте.ру» источник в «Газпроме». Собеседник издания, близкий к 307-му департаменту «Газпрома», рассказал «Ленте.ру», что Филиппова «попросили» — он сам написал заявление, другой источник в «Газпроме» подтвердил, что топ-менеджер останется без работы.

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В приемной Андрея Филиппова в Санкт-Петербурге «Ленте.ру» рассказали, что его нет на месте и он ушел в отпуск до 15 июня. Александр Громов, по данным источника, близкого к компании, также остался без работы. Собеседник «Ленты.ру», близкий к руководству «Газпрома», в личной беседе не стал опровергать факт увольнения Громова. Также источники в компании рассказали, что под определенным давлением оказался и глава 307 департамента Сергей Меньшиков.

Кадровые решения, по словам источников, связаны с утечками в публичное поле проблем с освоением Чаяндинского месторождения, которое выступает ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири» в Китай. Из расследования «Ленты.ру» следовало, что многочисленные нарушения на месторождении ставят под угрозу многомиллиардный контракт с Китаем, а для самой компании могут обернуться триллионными убытками.

Андрей Филиппов и Александр Громов — одни из действующих лиц расследования. Громов вместе с коллегами Дмитрием Изосимовым, Николаем Еськиным, Геннадием Вядро и Дмитрием Шпинем ответственны за создание «двойной сводки» освоения месторождения, а также за сокрытие многочисленных технических нарушений.

Андрей Филиппов лично признал, что месторождение осваивали в спешке по требованию главы «Газпрома» Алексея Миллера. По словам замглавы 307 департамента, компания провела некачественную геологоразведку, чем и обусловлены ключевые проблемы с освоением месторождения. «Лента.ру» приводит аудиозаписи диалогов Андрея Филиппова с бывшим сотрудником «Газпрома», ведущим инженером Вячеславом Щеголевым.

На записях отчетливо слышно, как Андрей Филиппов подтверждает многочисленные проблемы с освоением Чаянды, а также говорит, что признать правоту инженеров в рамках внутреннего расследования он не сможет, поэтому будет вынужден по итогам комиссии составить «отписку». Более того, Филиппов просит Щеголева и его коллег не распространяться о проблемах на Чаянде и не идти к руководству «Газпрома» и в СМИ.

«Лента.ру» направила запрос в «Газпром» с просьбой подтвердить статус своих сотрудников, а также прокомментировать слова Филиппова.

Из расследования «Ленты.ру» следовало, что многочисленные нарушения при разработке Чаяндинского месторождения могут привести к потерям свыше 1,5 триллиона рублей. Более того, «Газпром» всячески старается скрыть масштабы проблем и именно для этого недавно анонсировал проект газопровода «Сила Сибири-2», маршрут которого от изначального отличается кардинально. Представители компании не комментируют, почему маршрут резко сдвинулся к первой «Силе Сибири», зато всячески отрицают, что у проекта есть какие-либо проблемы.

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