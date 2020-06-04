Путин приказал «Газпрому» бесплатно подключать россиян к газу

Президент России Владимир Путин приказал поэтапно завершить программу газификации к 2024 и 2030 году. Перечень поручений по результатам проверки развития газоснабжения и газификации регионов опубликован на сайте Кремля.

При этом источники финансирования мероприятий по подключению к газораспределительным сетям домохозяйств должны формироваться без привлечения средств самих граждан.

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Поручения касаются правительства и «Газпрома», то есть компания должна будет подключать россиян бесплатно. Комплексный договор на поставку газа, подключение и техническое обслуживание необходимого оборудования можно будет заключить с использованием структур «единого окна» и многофункциональных центров.

Для этого потребуется утвердить обязательные стандарты к перечню, методам и срокам исполнения технологических работ по подаче газа, минимальному комплекту и обслуживанию.

Отдельно поручено пересмотреть прогнозы по топливно-энергетическим балансам, чтобы учесть в них газификацию регионов и использование альтернативных источников энергии.

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Также есть пункт о цифровизации газификации. Он подразумевает перевод в электронный формат взаимодействия органов исполнительной власти всех уровней, аварийно-спасательных и диспетчерских службы и потребителей. С помощью данного формата предполагается вести контроль внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Ранее гендиректор UC Rusal Евгений Никитин попросил включить сибирские города Красноярск, Братск и Иркутск в программу газификации «Газпрома». По его мнению, в противном случае не удастся решить экологические проблемы, а сами регионы не могут оплатить работы по газовой инфраструктуре.

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