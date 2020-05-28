Перед «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей

Совокупные потери государственной компании «Газпром» от проблем с освоением Чаяндинского месторождения могут превысить 1,5 триллиона рублей. Такие данные получены благодаря расследованию «Ленты.ру».

Материалы по теме Труба не горит США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует? Мечты срываются «Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов

Эта сумма включает в себя потери от 34 «сухих» скважин, которые оцениваются минимум в 500 миллиардов рублей упущенной прибыли в пересчете на всю длительность контракта между Россией и Китаем.

Также в эту сумму входит два миллиарда рублей, которые компания потеряет в результате ремонта скважин из-за неверных решений менеджмента на Чаяндинском месторождении. Наконец, около триллиона рублей придется потратить на строительство газопровода «Сила Сибири-2», которая должна будет подпитывать «Силу Сибири».

У проекта «Сила Сибири» проблем нет пресс-служба ПАО «Газпром»

Для сравнения: вся инвестиционная программа государственной компании на 2020 год утверждена на уровне 1,1 триллиона рублей.

Россия и Китай договорились о поставках газа в 2014 году. Соглашение на 30 лет стоимостью 400 миллиардов долларов было подписано при участии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзинпина. Запуск газопровода «Сила Сибири» состоялся в декабре 2019 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!